Be to, prezidentas, regis, net stengėsi sumenkinti Maskvai metamus kaltinimus.

Dienraštis „The New York Times“ pranešė, kad Amerikos žvalgyba prieš kelis mėnesius priėjo prie išvados, kad pernai, kai JAV ir Talibanas vedė derybas dėl daugelį metų trunkančio karinio konflikto užbaigimo, rusų pareigūnai siūlė atlygį kovotojams už sėkmingas atakas prieš amerikiečių kariškius.

Vienas D. Trumpo administracijos aukšto rango pareigūnas sakė, kad Baltieji rūmai planuoja pirmadienį pateikti informacijos šiuo klausimu tam tikriems Kongreso nariams.

D. Trumpas sekmadienį ryte socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad „niekas manęs neinformavo ir nieko nesakė“ apie „vadinamąsias rusų atakas prieš mūsų karius Afganistane“. Anot jo, viceprezidentui Mike'ui Pence'ui ir Baltųjų rūmų administracijos vadovui Markui Meadowsui taip pat nebuvo pateikta tokios informacijos.

„Visi tai neigia, ir prieš mus nebūta daug atakų“, – rašė D. Trumpas.

Baltieji rūmai šeštadienį išplatino pareiškimą, kuriame paneigė, kad D. Trumpas ar M. Pence'as buvo informuoti apie tokią žvalgybinę informaciją.

„Kalbama ne apie numanomų žvalgybos duomenų kokybę, bet apie „The New York Times“ straipsnio, kuriame klaidingai teigiama, kad prezidentas D. Trumpas buvo informuotas apie šį reikalą, netikslumą“, – sakė atstovė spaudai Kayleigh McEnany.

D. Trumpo nacionalinės žvalgybos direktorius Johnas Ratcliffe'as taip pat sakė, kad nei prezidentas, nei viceprezidentas „niekada nebuvo informuoti apie tokią žvalgybinę informaciją“, kuri minima „The New York Times“ straipsnyje. Jis pridūrė, kad Baltųjų rūmų pareiškimas šiuo klausimu yra „tikslus“.

D. Trumpas savo žinutę tviteryje paskelbė kitą dieną po to, kai numanomas demokratų kandidatas į prezidentus Joe Bidenas pareiškė, kad jei „The New York Times“ paskelbta informacija yra tiksli, tai yra „iš tiesų šokiruojanti žinia“ apie vyriausiąjį ginkluotųjų pajėgų vadą ir jo nesugebėjimą apsaugoti amerikiečių karių Afganistane bei duoti atkirtį Rusijai.

Maskva „The New York Times“ straipsnį pavadino „nesąmone“.

„Šis primityvus užsakomasis straipsnis akivaizdžiai iliustruoja menkus Amerikos žvalgybos propagandistų intelektinius gebėjimus. Užuot sugalvoję kažką labiau tikėtina, jie kuria tokias nesąmones“, – pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerija.

Talibano atstovas spaudai sakė, kad kovotojai „griežtai atmeta tokius tvirtinimus“ ir „nėra skolingi jokiam žvalgybos organui ar užsienio šaliai“.

Buvęs prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas, pernai rugsėjį D. Trumpo priverstas palikti postą ir dabar parašęs kontroversišką prisiminimų knygą apie savo darbą Baltuosiuose rūmuose, sekmadienį sakė, jog „akivaizdu, kad prezidentas neriasi iš kailio stengdamasis įtikinti nieko apie tai negirdėjęs – todėl kyla klausimas, kodėl jis taip elgiasi“.

J. Boltonas televizijos NBC laidai “Meet the Press” sakė tokį prezidento elgesį aiškinąs tuo, kad „Rusijos agresija prieš amerikiečių kariškius yra labai rimtas reikalas, ir, jei tai tiesa, per praėjusius keturis ar penkis mėnesius dėl to nieko nebuvo padaryta, todėl tai gali būti panašu į aplaidumą“.

„Tačiau jis, žinoma, gali nuo visko atsiriboti, jei niekas jam apie tai nebuvo sakęs“, – kalbėjo J. Boltonas.

Atstovų Rūmų pirmininkė demokratė Nancy Pelosi, priklausanti aštuonių Kongreso lyderių grupei, kuriai pateikiama slapto pobūdžio žvalgybos informacija, televizijos ABC laidai „This Week“ sakė nebuvusi informuota apie rusų galimai siūlytą atlygį kovotojams ir paprašiusi pateikti Kongresui ataskaitą apie šį reikalą.

„Blogiau jau negali būti, bet prezidentas dėl šio reikalo vis tiek nestos akistaton su rusais, jis neigia buvęs informuotas. Ar buvo informuotas, ar nebuvo – jo administracija žino, ir mūsų sąjungininkai, kai kurie mūsų sąjungininkai, dirbantys su mumis Afganistane, buvo informuoti ir pritaria šiam pranešimui“, – kalbėjo ji.

„The New York Times“, cituodamas su žvalgyba susijusius neįvardytus šaltinius, pranešė, kad kovo pabaigoje žvalgybos išvados buvo pateiktos D. Trumpui ir aptartos prezidento Nacionalinio saugumo tarybos. Pareigūnai apsvarstė galimas reagavimo priemones, pradedant diplomatiniu skundu Rusijai, tačiau Baltieji rūmai kol kas nedavė leidimo imtis kokių nors žingsnių, rašė dienraštis.

Savo būsimam varžovui prezidento rinkimuose J. Bidenui D. Trumpas atskirto tviterio žinute, kurioje parašė, kad „Rusija suvalgė jo ir [Baracko] Obamos priešpiečius per jų kadenciją“. B. Obamos prezidentavimo metu J. Bidenas užėmė viceprezidento postą.

Visgi būtent B. Obamos administracija kartu su tarptautinėmis sąjungininkėmis suspendavo Rusijos narystę Didžiojo aštuoneto (G-8) grupėje, kai ši aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį.

J. Bidenas kritikavo prezidentą už „gėdingą nuolankumą ir nusižeminimą“ Rusijos prezidento Vladimiro Putino atžvilgiu. D. Trumpas tviteryje jam atsikirto, kad „niekas nebuvo toks griežtas“ Rusijai, kaip jo administracija.