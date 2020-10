Koordinacinės tarybos prezidiumo narys Pavelas Latuška po J. Vaskrasenskio pareiškimų prabilo apie surežisuotą misiją. J. Vaskrasenskį jis pavadino Trojos arkliu.

„Baigdamas susitikimą prezidentas paprašė manęs apibendrinti visus pateiktus pasiūlymus ir parengti kokį nors pasiūlymų rinkinį. Be to, prezidentas manęs paprašė sudaryti sąrašą asmenų, kuriems galima būtų pakeisti kardomąją priemonę“, – spalio 14 d. valstybiniam kanalui ONT sakė J. Vaskrasenskis.

Jis pridūrė, kad išsamų asmenų sąrašą jis jau sudarė, o dabar bando apibendrinti susitikimo rezultatus.

„Dabar rašo, kad tai buvo monologas, tačiau tai buvo tikras dialogas. Kalbėjome daugiausiai mes – ir visiškai laisvai – taip pat ir konstitucijos pataisų tema“, – sakė buvęs V. Babarykos bendražygis.

Galiausiai per interviu opoziciniam naujienų portalui tut.by šį antradienį J. Vaskrasenskis, kaip pats įvardijo, atskleidė „sensaciją“ iš „apskritojo stalo“ KGB izoliatoriuje.

„A. Lukašenka davė žodį visiems „apskritojo stalo“ dalyviams, kad jam jau gana prezidentavimo, kad tai jo paskutinė kadencija“, – portalui tut.by sakė J. Vaskrasenskis, komentuodamas spalio 10 dieną įvykusį A. Lukašenkos susitikimą su sulaikytais baltarusių opozicijos atstovais KGB tardymo izoliatoriuje.

Į žurnalistų klausimą, kodėl žmonės turi patikėti A. Lukašenkos žodžiais, J. Vaskrasenskis atsakė: „Nes tikiu, kad jis neapgaus, turiu patirties... Tikiu juo, šiaip ar taip turiu krizių valdymo diplomą, jaučiu tokius dalykus... Mes pajutome: jis neapgaus. Vėliau apie tai kalbėjomės pirtyje. Šimtas procentų, sakė jis – padarys, jis žodžio žmogus“. Kaip įrodymą jis pateikė faktą, kad A. Lukašenka iškart patenkino Siarhejaus Cichanouskio prašymą dėl skambučio žmonai.

J. Vaskrasenskio teigimu, A. Lukašenka taip pat pasirengęs sutikti su prezidento kadencijų apribojimu naujoje konstitucijoje.

„Pasakysiu jums dar vieną sensaciją iš „apskritojo stalo“; Lukašenka pareiškė: „Duodu jums žodį – aš pats pasiūliau pataisą – kad konstitucijoje prezidento kadencijų kiekis būtų apribotas dviem“, – tvirtino J. Vaskrasenskis.

Jo nuomone, A. Lukašenka taip pat bus pasirengęs palaikyti virtinę kitų esminių konstitucijos pakeitimų, įskaitant parlamento vaidmens stiprinimą ir, galbūt, prisiekusiųjų teismą.

„Anksčiau jis (A. Lukašenka) nebuvo tam pasirengęs, nes nebuvo visuomenės [pareikšto] poreikio. Jis pribrendo šioms permainoms“, – nurodė buvęs V. Babarykos rinkimų štabo koordinatorius.

Per interviu tut.by J. Vaskrasenskis pažėrė ir daugiau teiginių, verčiančių abejoti, ar iš tiesų jis atstovauja opozicijai. Vyras pasakojo, kad pats labai patikęs A. Lukašenkai ir pastarasis dėl jo atvyko į vietos KGB tardymo izoliatorių, taip pat sakė, kad dabar ten dirbama pagal Konstituciją, paleidžiami į laisvę visi politiniai kaliniai, pats gali elgtis kaip tinkamas, kad jis vienintelis iš politinių kalinių, kuriam rūpėjo ne tik jo paties laisvė, kad būtent jis pasiekė elgesio su sulaikytaisiais izoliatoriuose pasikeitimų, kad dialogas su A. Lukašenka buvo labai konstruktyvus ir kiti politiniai kaliniai sutiko dirbti prie alternatyvios Konstitucijos projekto.

Taip pat minėjo, kad S. Cichanouskis grubiai kalbėjo su A. Lukašenka ir nederami elgėsi, kad Koordinacinė taryba viską daro neteisingai ir turėtų ieškoti dialogo su valdžia, papasakojo, kaip vyko susitikimas pirtyje, kad A. Lukašenka stiprus lyderis, kad Baltarusijos valstybinis transliuotojas pateikia objektyvią informaciją ir t.t.

Koordinacinės tarybos prezidiumo narys, buvęs diplomatas ir buvęs kultūros reikalų ministras P. Latuška pakomentavo J. Vaskrasenskio pareiškimus.

„Toks drastiškas retorikos pokytis ir naujausi Voskresenskio pareiškimai suteikia pagrindo manyti, kad jis patiria labai stiprų psichologinį spaudimą ir paprasčiausiai priverstas vykdyti surežisuotą misiją“, – per interviu „Nostojaščije vremia“ sakė P. Latuška.

Anot jo, valdžia J. Vaskrasenskio rankomis bando numaldyti masinius protestus, suskaldyti vieningą Baltarusijos opozicijos jėgų poziciją.

„Vaskrasenskiui po žinomų derybų pirtyje atiteko tyrėjo, prokuroro ir teisėjo vaidmenys, visi vienu metu, dabar jis faktiškai vienas priima sprendimus dėl žmonių, kurie galėtų būti paleisti iš kalėjimo, likimo. Tokiais principais nesivadovauja nė vienos šalies baudžiamieji procesai. Panašu, kad būtent tokių pokyčių Lukašenka norėtų Konstitucijoje – „Pirties teisės“, – sako P. Latuška.

Be to, jis patikslino, kad to, jog su J. Vaskrasenskio pagalba buvo išlaisvinti namų arešto sąlygomis laikyti šeši politiniai kaliniai, nepakanka.

„Jie ir toliau laikomi namų arešto sąlygomis, 93 politiniai kaliniai ir toliau lieka įkaitai, neiškelta nė viena byla dėl nužudymo, valdžia ir toliau be skrupulų pažeidinėja įstatymus. Būtent dėl šios priežasties tauta reikalauja iki spalio 26 dienos įvykdyti Liaudies ultimatumą! Priešingu atveju – visuotinis streikas“, – pridūrė P. Latuška.

Opozicionierius J. Vaskrasenskį įvardijos kaip Trojos arklį.

„Jis, kaip koks Trojos arklys, pasirodė mūsų politikos scenoje, juo manipuliuojama, per jį bandoma sudaryti įspūdį, kad valdžia imasi kažkokių veiksmų. Valdžia privalo visus išlaisvinti, patraukti baudžiamojon atsakomybėn už nužudymus, už smurtą. Mes tiesiog šokiruoti viešai prieinamų faktų, filmuotos medžiagos, nuotraukų. Ir valdžia privalo, šiandieninis neteisėtas prezidentas privalo trauktis“, – kalbėjo P. Latuška.

Pasak jo labai keista, kad žmogų išleido iš izoliatoriaus, suteikė kažkokių įgaliojimų, dabar jis vadovauja dialogui valdžios vardu, ar bent jau stengiasi.

„Ką aš jums ir sakau, naudojamas labai keistas instrumentas, absoliučiai neteisėtas, absoliučiai nelegetimus, absoliučiai neaiškus ir neskaidrus. Svarbiausia, kad jis neskaidrus: nuėjo į pirtį, pasikalbėjo ir nusprendė, ką paleisti, o ko nepaleisti. Ir po viso to valdžia deklaruoja, kad gali valdyti šią šalį.

Mes suprantame, kokioje duobėje atsidūrėme. Tik ar supranta ir tie, kurie eina į valdžią palaikančius mitingus, kad jau rytoj su jais gali pasielgti lygiai taip pat? Sėdės kalėjime, o tada kažkas su jais nueis į pirtį ir tarsis, išeiti jam iš tos pirties į gatvę ar neišeiti. Tikrų tikriausias absurdas. Štai tokia terminologija, net ir tai, kaip šią informaciją Vaskrasenskis pateikia, išeina iš sveiko proto ribų“, – įsitikinęs opozicionierius.

Baltarusijos opozicijos Koordinacinė taryba paragino valdžią paleisti visus sulaikytus opozicijos šalininkus ir nutraukti politinį piliečių persekiojimą.

„Kardomosios priemonės pakeitimas – tai ne paleidimas. Tai tik laikymo sąlygų pakeitimas. Paleidimas – tai visiškas ir besąlygiškas aiškiai neteisėtai iškeltų baudžiamųjų bylų ir baudžiamojo visų politinių kalinių persekiojimo nutraukimas“, – sakoma trečiadienį paskelbtame Koordinacinės tarybos pareiškime.

Taryba pabrėžė, kad kol kas nė viena baudžiamoji byla nenutraukta, nepanaikintas nė vienas kaltinimas, ir priminė, kad pagrindiniai jos reikalavimai yra visų politinių kalinių paleidimas, piliečių politinio persekiojimo nutraukimas ir nauji rinkimai pagal tarptautinius standartus.

Pastaruoju metu kardomoji priemonė buvo pakeista septyniems sulaikytiems opozicijos šalininkams.

Baltarusiją jau trečią mėnesį krečia protestai prieš Aliaksandrą Lukašenką, oficialiai paskelbtą rugpjūčio 9-ąją įvykusių prezidento rinkimų laimėtoju. Opozicija ir Vakarų demokratijos šiuos rinkimus laiko suklastotais.