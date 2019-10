Kiek tiksliai užpuolikų buvo, kol kas neaišku.

Socialiniame tinkle „Twitter“ vietos policija informuoja: „Halės mieste telkiamos pajėgos. Remiantis preliminariais duomenimis, yra aukų. Šiuo metu ieškome įtariamojo. Jis slapstosi. Prašome likti namuose ar rasti kitą saugią vietą“.

Kaip skelbia „Bild“, šaudynės įvyko prie sinagogos.

Mažiausiai vienas įtariamasis vilkėjo karinio stiliaus kovine uniforma, jis turėjo „ne vieną ginklą“, transliuotojui MDR sakė vienas liudininkas.

„Bild“ duomenimis, užpuolikas išpuolio metu pasinaudojo pusiau automatiniu ginklu, taip pat metė granatą.

Skelbiama, kad šiuo metu, vykdant policijos operaciją, uždaryta pagrindinė Halės geležinkelio stotis. Išpuolis įvykdytas vienos svarbiausių žydų religinių švenčių – Jom Kipuro – metu.

