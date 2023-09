Pirmą kartą senų padangų nuotraukos pasirodė sekmadienį buvusiame „Twitter“ tinkle, nuo šiol besivadinančiame X. Jomis pasidalino naudotojas „Tatarigami_UA“, prisistatantis atsargoje esančiu Ukrainos kariniu pareigūnu. Jo teigimu, Rusija ant strateginių bombonešių, dislokuotų maždaug už 800 kilometrų į pietryčius nuo Maskvos, sparnų apsaugai deda senų padangų.

„Čia rusų sumanyta ir ištobulinta taktika: tokia štai apsauga nuo dronų strateginiams bombonešiams, iš senų padangų“, – savo paskyroje X tinkle antradienį parašė Ukrainos gynybos ministerija bei paviešino vieno Rusijos Tu-95 orlaivio nuotrauką.

Joje matoma, kad lėktuvo sparnai ir dalis korpuso iš tikrųjų aplipdyti senomis padangomis.

„Tvaru, veiksminga ir patikima. O kad tokia apsauga būtų buvusi pritaikyta Rusijos kosminei misijai „Luna-25“, – priduriama paskyroje, turint omenyje Maskvos erdvėlaivį, praeitą mėnesį sudužusį Mėnulio paviršiuje per pirmąją šalies misiją Mėnulyje nuo pat 1976 metų.

Natūralu, kad tokia padangomis grįsta rusų gynybos taktika sulaukė daug ukrainiečių dėmesio ir iškalbingos Rusijos propagandistų tylos.

„Laikykitės, nes rusai ką tik vėl pademonstravo neprilygstamą inovaciją. Tai, ką matote prieš savo akis, yra palydovinė nuotrauka, vaizduojanti strateginį bombonešį Tu-95, apkrautą senomis padangomis. Kaip teigia patys, tos padangos turėtų strateginius bombonešius apsaugoti nuo dronų“, – rašė @Tatarigame_UA.

Tatarigame_UA pasidalino ir daugiau nuotraukų, akcentuodamas, kad tai ne kažkoks pavienis atvejis, ir leisdamas suprasti, kad tai ne kas kita, o Kremliaus bandymas sukurti „biudžetui palankų į sprogimą reaguojančių šarvų pakaitalą“ (tokia danga saugo nuo prieštankinių ginklų).

Kitas vartotojas atvirai tyčiojasi: „Taigi, po ketvirto degtinės butelio rusų vadas netikėtai sušuko – panaudokime kaip velnias degias senas padangas mūsų bombonešių apsaugai nuo dronų“.

„Neįtikėtina, kam gali ryžtis desperacijos apimtas Rusijos generolas. Galvoja, kad senos padangos kažkaip atmuš ukrainiečių dronus. Arba Putinas genijus, privertęs mus manyti, kad jo branduoliniai bombonešiai – sąvartyno eksponatai“, – rašo @BobbyAlb.

Nepriklausomų patvirtinimų, kodėl taip daroma, nėra, tačiau ekspertai įsitikinę, kad tai gali būti bandymas ne tik apsaugoti orlaivius nuo Ukrainos dronų, bet ir paversti sunkiai pastebimais, ypač naktimis, skelbia forbes.com.

Kaip teigia Francisco Serra-Martinsas, atstovaujantis dronų gamintojui „One Way Aerospace“, toks apsaugos bandymas iš žalos mažinimo perspektyvos turi labai jau ribotą efektą: „Tos padangos galimai gali sumažinti kitaip neapsaugotos strateginės aviacijos aerodromuose šiluminį pėdsaką, bet tie orlaiviai vis tiek bus matomi infraraudonųjų spindulių kamerų“.

