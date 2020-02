Turkijos bepiločiai lėktuvai ir artilerija smogė Sirijos kariuomenės pozicijoms Idlibo pietinėje ir rytinėje dalyje – teritorijose, kurias vyriausybės pajėgos atkovojo per jau beveik tris mėnesius vykdomą puolimą paskutiniame sirų sukilėlių anklave, nurodė Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).

Damaskas kol kas nepatvirtino pranešimų apie savo karių žūtį ir niekaip nekomentavo padėties paaštrėjimo, dėl kurio Ankara inicijavo vėliau penktadienį įvyksiantį NATO narių pasitarimą.

This is getting dangerous. Turkey has attacked Syrian army forces in Idlib directly in order to stop their offensive. And then Turkish forces come under serious Russian air attack with heavy casualties. And next? pic.twitter.com/niIDDwFznq