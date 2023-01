Po Rusijos sprendimo dėl Estijos sureagavo ir latvių ministras: mes solidarizuojamės

Estijos ambasadorius privalės išvykti iš Maskvos iki vasario 7 dienos.

Ministerija savo sprendimą pavadino atsaku į neseniai sumažintą Rusijos ambasados Taline darbuotojų skaičių.

Rusijos URM taip pat pažymėjo, kad pastaraisiais metais Estija „sąmoningai griauna“ santykius su Rusija. „Totalinę rusofobiją ir priešiškumo mūsų šaliai ugdymą Talinas iškėlė į valstybinės politikos lygmenį“, – sakoma ministerijos pareiškime.

Pirmadienį Estija pranešė išsiųsianti iš Talino Rusijos ambasadorių, atsakydama į tai, kad Maskva išprašė Estijos ambasadorių.

„Santykiuose su Rusija laikomės pariteto principo“, – tviteryje paskelbė Estijos užsienio reikalų ministerija ir pridūrė, kad Rusijos ambasadorius turės išvykti tuo pačiu metu kaip ir jo kolega Estijos diplomatas.

Netrukus po to Latvijos užsienio reikalų ministras Edgaras Rinkevičius socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė, kad nuo vasario 24 d. (Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios metinių) diplomatinių santykių su Rusija lygis bus sumažintas. Pasak R. Rinkevičiaus, Latvijos valdžios institucijos nusprendė žengti šį žingsnį kaip solidarumo su Estija ženklą.

Due to the ongoing brutal Russian aggression against #Ukraine and in solidarity with #Estonia, #Latvia will lower level of diplomatic relations with #Russia effective February 24, demanding Russia to act accordingly