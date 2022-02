Po Rusijos puolimo Kijeve Zelenskis šeštadienį vėl kreipėsi į tautą

„Esu čia. Mes jokių ginklų nesudėsime. Ginsime savo valstybę, nes mūsų ginklai yra mūsų tiesa“, – paskelbė jis, paneigdamas melagienų pranešimus, esą valstybės vadovas pasidavė arba pabėgo iš Kijevo.

Dar Zelenskis tviteryje paskelbė, kad į Ukrainą atkeliauja Vakarų partnerių parama.

„Nauja diena diplomatinėje fronto linijoje prasidėjo pokalbiu su E.Macronu. Į Ukrainą keliauja mūsų partnerių ginklai ir įranga. Antikarinė koalicija veikia!“, – rašė V.Zelenskis.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!