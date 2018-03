Didžioji Britanija po cheminio išpuolio savo teritorijoje, naudojant rusų gamybos nervus paralyžiuojančią medžiagą „Novičiok“ sušaukė JT Saugumo Tarybos posėdį.

Jungtinės Valstijos jame sakė, kad Rusija yra atsakinga už buvusio rusų šnipo užpuolimą Anglijoje panaudojant nervus paralyžiuojančią medžiagą, ir paragino Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą laikyti Maskvą atsakinga.

„Jungtinės Valstijos mano, kad Rusija yra atsakinga už ataką prieš du žmones Jungtinėje Karalystėje, panaudojant kovinę nervus paralyžiuojančią medžiagą“, – per skubiai sušauktą Saugumo Tarybos posėdį sakė JAV ambasadorė Nikki Haley.

Tam pritaria daugelis Britanijos partnerių Europoje, jos sąjungininkės Tautų Sandraugoje. Amerikos Senate jau pasigirdo raginimų Rusiją, kaip ir Šiaurės Korėją, paskelbti terorizmo rėmėja ir įvesti jai tokias sankcijas, kaip ir Šiaurės Korėjai, informuoja newsru.com.

JAV užsienio politikos komiteto įtakingas narys, demokratas Bobas Menendezas ragina Donaldo Trumpo administraciją oficialiai priskirti Rusiją prie terorizmo rėmėjų ir įvesti jai atitinkamas sankcijas.

Taip senatorius iš Naujojo Džersio palaikė Didžiosios Britanijos pasiūlymą surengti skubų JT Saugumo Tarybos posėdį, siekiant nubausti Rusiją už draudimo taikyti cheminį ginklą nepriklausomos Europos valstybės teritorijoje pažeidimą, kokiu laikomas bandymas nunuodyti buvusį dvigubą agentą Sergejų Skripalį ir jo dukterį Juliją nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, sukurta Rusijoje.

„D. Trumpo administracija suteikė Šiaurės Korėjai valstybės terorizmo rėmėjos statusą, kai Tailande buvo nunuodytas Kim Jong Uno giminaitis (Šiaurės Korėjos lyderio brolį nunuodijo Malaizijos sostinės oro uoste). Baltiesiems Rūmams reikėtų apsvarstyti, ar nevertėtų imtis tų pačių priemonių Rusijos atžvilgiu“, – pareiškė B. Mendezas. Jo žodžius citavo „Washington Examiner“.

Leidinyje aiškinama, kad po tokio sprendimo Rusija būtų prilyginta Šiaurės Korėjai, Iranui, Sirijai ir Sudanui, kurias JAV anksčiau priskyrė valstybėms, palaikančioms terorizmą.

Kaip rašo „Washington Examiner“, jei Vašingtonas sutiktų su išvada, kad Rusija prisidėjo prie pasikėsinimo į S. Skripalį, ir pripažins Maskvą terorizmo rėmėja, jai gresia papildomos sankcijos prie tų, kurioms anksčiau pritarė kongresas.

Turimos omenyje sankcijos už Maskvos įsikišimą į pastaruosius prezidento rinkimus JAV, už įsiveržimą į Ukrainą ir už tai, kad kartu su Iranu palaiko Sirijos prezidentą Basharą al Assadą, kurį Amerikos valdžia irgi kaltina naudojus cheminį ginklą.

Paskelbė sankcijas

DELFI primena, kad Didžioji Britanija trečiadienį paskelbė sankcijas Rusijai dėl buvusio rusų šnipo Sergejaus Skripalio apnuodijimo. Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May parlamente pranešė, kad išsiunčia iš šalies 23 rusų diplomatus.

Didžiosios Britanijos vyriausybė buvo paskelbusi Rusijos vyriausybei ultimatumą iki vidurnakčio pasiaiškinti ir pagrasino šaliai sankcijomis. Tačiau Rusija į ultimatumą atsakė kaltinimais pačiai Didžiajai Britanijai.

Th. May pareiškė, kad Rusijos valstybė yra „kaltintina dėl buvusio rusų šnipo Sergejaus Skripalio ir jo dukros apnuodijimo kovine chemine medžiaga per incidentą viename Anglijos mieste“. „Rusijos valstybė yra kaltintina dėl pasikėsinimo nužudyti“ buvusį Rusijos karinės žvalgybos pulkininką Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją, Th. May sakė parlamento nariams.

Th. May paskelbė, kad iš šalies išsiunčiami „slapti žvalgybų darbuotojai“ ir jie turi „vieną savaitę išvykti iš šalies“. Anot jos, kai kurios priemonės, kurių žada imtis Didžioji Britanija, „dėl nacionalinio saugumo turi likti slaptos“. „Tai bus didžiausias (diplomatų – red.) išsiuntimas iš šalies per pastaruosius 30 metų ir tai rodo faktą, jog šitai nėra pirmas kartas, kai Rusijos valstybė veikė prieš mūsų šalį“, – sakė Th. May.

Paskelbtos ir kitos atsakomosios priemonės. Tarp jų – Pasaulio futbolo čempionato Rusijoje boikotas. „Ministrai ar karališkosios šeimos nariai nedalyvaus šios vasaros futbolo čempionato renginiuose“, – sakė britų premjerė.

Be to, Didžioji Britanija nutarė pristabdyti dvišalius kontaktus su Rusija – šalis atšaukė kvietimą Rusijos užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui atvykti į Londoną. Th. May pabrėžė, kad Didžioji Britanija neturi intereso nutraukti visus kontaktus su Maskva.

Tačiau, anot jos, po tokio „baisaus veiksmo prieš mūsų šalį“ santykiai tarp dviejų šalių negali likti tokie, kaip anksčiau. Th. May teigimu, vyriausybė parengs teisės aktų, skirtų Didžiajai Britanijai apsaugoti nuo priešiškos valstybės veiksmų. Ministrė pirmininkė pridūrė, kad bus svarstoma ir naujų kovos su šnipinėjimu įstatymų galimybė.

Britų premjerės teigimu, į sankcijų įstatymo projektą bus įtraukta ir vadinamųjų Magnickio akto tipo pakeitimų. Politikė žada, kad bus atidžiau tikrinami į šalį atvykstantys rusai.

Pasak Th. May, Didžiojoje Britanijoje nėra vietos „korumpuotam elitui“. „Tragiška“, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šitaip pasielgė, sakė ji. Ji taip pat pareiškė, kad Didžioji Britanija yra pasiruošusi užšaldyti Rusijos valstybinį turtą šioje šalyje, jeigu bus įrodymų, kad jis gali būti naudojamas veiksmams, keliantiems grėsmę britų ar Jungtinės Karalystės gyventojų gyvybei ar nuosavybei.