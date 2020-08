„Turi būti tik viena politika – žmonės“, – pareiškė Baltarusijos prezidentas.

Kiek vėliau per susitikimą su Nepriklausomų valstybių sandraugos vykdomuoju sekretoriumi ir minėtosios organizacijos siųstų stebėtojų misijos vadovu Sergejumi Lebedevu A. Lukašenka pakomentavo plačiau.

A. Lukašenka sakė, kad rugpjūčio 9-osios prezidento rinkimai praėjo kaip šventė, bet „kažkas panoro tą šventę sugadinti“.

„Mane, tiesą sakant, labai sujaudina, kai balsuoti ateina su mažais vaikais. Suprantate, tai šventė. O kažkam norėjosi tą šventę sugadinti. Mes juos pamatėme – šiąnakt jie nušvito dar ryškiau. Užfiksavome (jums tai, kaip buvusiam žvalgybininkui, labai aišku) skambučių iš užsienio. Skambino iš Lenkijos, Jungtinės Karalystės ir Čekijos, davė nurodymų mūsiškiais, atleiskite už leksiką, avinams: jie nesupranta, ką daro, todėl juos ir valdo“, – pareiškė A. Lukašenka.

Tuo metu Kinijos prezidentas Xi Jinpingas jau pasveikino A. Lukašenką su pergale rinkimuose.

„Kinijos valdžios ir Kinijos žmonių vardu, taip pat ir pats asmeniškai sveikinu ir siunčiu geriausių linkėjimų. Esu įsitikinęs, kad jūsų vadovaujama Baltarusija neabejotinai pasieks didžiulės sėkmės ir toliau kuriant valstybę“, – teigiama sveikinime.



TASS skelbia, kad A. Lukašenką pasveikino ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

V. Putinas pasveikino A. Lukašenką „su pergale prezidento rinkimuose“, rašo TASS.

V. Putino kanale „Telegram“ teigiama, kad Rusijos prezidentas viliasi, jog A. Lukašenkos veiksmai prisidės prie „bendradarbiavimo sąjunginės valstybės rėmuose vystymo, integracinių Eurazijos ekonominės sąjungos ir Nepriklausomų valstybių sąjungos procesų gilinimo bei karinių ir politinių ryšių Kolektyvinio saugumo susitarimo organizacijos kontekste stiprinimo“.

Tuo metu opozicijos kandidatės Svetlanos Tichanovskos štabas nepripažįsta oficialių prezidento rinkimų Baltarusijoje rezultatų. Apie tai pranešė kandidatės atstovė Olga Kovalkova.

„Turime informacijos, kuri vakar mus pasiekė iš apylinkių, kur komisijos iš tikrųjų skaičiavo balsus, nieko neklastojo. Svetlana laimėjo: nuo 70 proc., kai kur ir 90 proc. balsų surinko. Kaip jūs galvojate, ar turėdami tokių duomenų galime ramiai priimti tai, ką šiandien deklaruoja vyriausioji rinkimų komisija? Žinoma, kad ne“, – pareiškė O. Kovalkova.

Štabo duomenimis, visuose regionuose rinkėjai už S. Tichanovą atidavė nuo 70 iki 90 proc. balsų.

S. Tichanovskaja pirmadienį atmetė ankstesnę dieną įvykusių prezidento rinkimų rezultatus, rodančius autoritarinio lyderio A. Lukašenkos triuškinamą pergalę, ir paragino jį „perduoti valdžią“.

„Vakar rinkėjai priėmė savo sprendimą, bet valdžia mūsų neišgirdo – ji nusigręžė nuo žmonių“, – per spaudos konferenciją sakė S. Tichanovskaja po neramios nakties, kai per opozicijos šalininkų susirėmimus su milicija Minske ir kituose miestuose buvo sužeista dešimtys protestuotojų ir pareigūnų.

„Valdžia turėtų pagalvoti, kaip taikiai perduoti mums valdžią“, – pridūrė ji.

„Laikau save šių rinkimų nugalėtoja“, – pridūrė kandidatė.

S. Tichanovskaja pasmerkė saugumo pajėgų veiksmus ir sakė, kad milicija prieš protestuotojus naudojo „neproporcingas priemones“. Ji taip pat vadino tarnybų vykdytą interneto ryšio slopinimą „nusikaltimu“.

„Matėme, kad pareigūnai stengiasi išlaikyti savo postus jėga, – kalbėjo ji. – Kad ir kaip prašytume valdžios nesigriebti veiksmų prieš savo žmones, mūsų nebuvo paklausyta.“

Lenkija ragina surengti neeilinį ES viršūnių susitikimą

Lenkija pirmadienį paragino surengti neeilinį ES viršūnių susitikimą, kuriame būtų aptarta padėtis Baltarusijoje po naktį vykusių susirėmimų tarp teisėsaugos ir protestuotojų, nepatenkintų nedemokratiškais prezidento rinkimais.

„Valdžia panaudojo jėgą prieš savo piliečius, kurie reikalauja pokyčių šalyje. Turime paremti Baltarusijos žmones jų kelyje link laisvės“, – pranešime teigė Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charlesas Michelis griežtai pasmerkė agresyvų saugumo pajėgų elgesį prieš demonstrantus po prezidento rinkimų Baltarusijoje.

„Turi būti paisoma nuomonės laisvės, susirinkimų laisvės ir pagrindinių žmogaus teisių, - reikalavo jis pirmadienį. - Smurtas prieš demonstrantus nėra atsakas“.

Zelenskis ragina Baltarusijos valdžią ir protestuotojus vesti dialogą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina baltarusius parodyti toleranciją, kantrybę, atsisakyti smurto gatvėse ir pradėti platų dialogą, kad būtų rasta išeitis iš krizinės situacijos, susiklosčiusios šalyje, kai buvo paskelbti preliminarūs Baltarusijos prezidento rinkimų rezultatai.

„Mūsų kaimynai baltarusiai šiuo metu išgyvena nelengvus laikus. Jie bando nustatyti savo tolesnės raidos kryptį. Ir tai labai nelengva. Jau akivaizdu, kad toli gražu ne visi šalyje sutinka su paskelbtais preliminariais rinkimų rezultatais. O, kaip žinoma, bet koks legitimumas kyla tik iš visuomenės pasitikėjimo. Tik iš pasitikėjimo. Tokio masto abejonės – tiesus kelias į prievartą, konfliktą, visuomenės protestą, kuris stiprėja. Būtent tai dabar ir stebime“, – pirmadienį ryte socialiniame tinkle „Facebook“ parašė V. Zelenskis.

Ukrainos prezidentas paragino kaimynus parodyti maksimalią toleranciją, kantrybę ir atsisakyti smurto gatvėse.

„Raginame vesti maksimaliai atvirą, nors ir sudėtingą, dialogą, nes tik platus dialogas leis užtikrinti Baltarusijos Respublikos piliečiams išėjimą iš sudėtingos krizinės situacijos ir sąžiningai apsvarstyti tolesnius žingsnius bei visuomenės sąveikos formas“, – rašė V. Zelenkis.

Prezidentas pabrėžė, kad tik visų šalių savitarpio supratimas leis išsaugoti šalies nepriklausomybę ir užtikrins jos tolesnį judėjimą į laisvę ir demokratiją.

„Priešingu atveju smurto eskalacija stiprės, o tai sukelti labai skaudžių pasekmių. Mano požiūriu, dabar tokiu dialogu turėtų būti suinteresuotos abi šalys – ir vyriausybė, ir protestuojanti visuomenė“, – rašė V. Zelenskis.

Anot jo, Baltarusijos valdžia turi griežtai laikytis civilizuoto pasaulio visuotinai pripažįstamų demokratijos standartų ir pasistengti užtikrinti savo piliečiams jo teises ir laisves. Tik tokiu būdu, pasak V. Zelenskio, galima išsaugoti viltį, kad krizė bus įveikta.

„Ukraina ir aš asmeniškai suinteresuoti, kad Baltarusija būtų išties nepriklausoma ir demokratinė valstybė su stipria ekonomika ir stabiliais visuomenės santykiais. Baltarusija – mūsų artimiausia kaimynė, todėl mums ne vis vien, kas ten vyksta ir kas bus su mūsų draugais toliau“, – pridūrė Ukrainos vadovas.

Baltarusijos VRM: per protestus po rinkimų sužeista beveik 100 žmonių, apie 3 000 suimta

Baltarusijoje per opozicijos šalininkų ir milicijos susirėmimus, vykusius po sekmadienį įvykusių ginčijamų prezidento rinkimų, buvo sužeisti 39 teisėsaugos pareigūnai ir daugiau kaip 50 civilių, tai pat sulaikyta apie 3 000 protestuotojų, pranešė šalies Vidaus reikalų ministerija.

„Per susirėmimus nukentėjo daugiau kaip 50 piliečių, taip pat 39 milicijos darbuotojai – kai kurie jų dabar hospitalizuoti“, – sakoma ministerijos pranešime.

VRM pridūrė, kad „pažeidėjų atžvilgiu koviniai ginklai nebuvo naudojami“.

„Žuvusiųjų nėra“, – pažymėjo VRM.

Vis dėlto žmogaus teisių centras „Viasna“ anksčiau pranešė, kad Minske mažiausiai vienas žmogus žuvo parblokštas specialiųjų pajėgų automobilio, mašinai įsirėžus į protestuotojų minią.

Vidaus reikalų ministerija nurodė, kad per praeitą naktį 33 miestuose ir gyvenvietėse vykusius neramumus taip pat buvo sulaikyta apie 3 tūkst. žmonių, iš jų apie tūkstantis – Minske.

Baltarusijos valdžia pirmadienį paskelbė, kad prezidentas Aleksandras Lukašenka rinkimuose surinko daugiau kaip 80 proc. balsų ir buvo perrinktas dar vienai kadencijai, tačiau opozicija teigia, kad rezultatai buvo suklastoti.

Per neramumus Minske po rinkimų sužeista dešimtys žmonių, mažiausiai vienas žuvo

Baltarusijos žmogaus teisių gynėjai pirmadienį pranešė, kad per praeitą naktį Minske vykusius demonstrantų ir milicijos susirėmimus žuvo vienas žmogus ir dar dešimtys buvo sužeisti, tūkstančiams žmonių išėjus į gatves pareikšti pasipiktinimo prezidento Aleksandro Lukašenkos pergale per galimai suklastotus rinkimus.

„Minske žuvo vienas iš protesto akcijos, vykusios Minske naktį iš rugpjūčio 9-osios į 10-ąją, dalyvių“, – sakoma žmogaus teisių centro „Viasna“ pranešime.

Aktyvistų duomenimis, vienas jaunuolis patyrė mirtiną galvos traumą, kai Nugalėtojų prospekte jį parbloškė saugumo pajėgų specialioji mašina. Į įvykio vietą atvažiavę greitosios pagalbos medikai jo išgelbėti nesugebėjo.

Be to, „Viasna“ nurodė, kad Minsko ligoninėse gydomi dešimtys per demonstracijas sužeistų žmonių.

„Yra žinoma, kad karinės ligoninės du skyriai užimti sužeistųjų. Be to, nukentėjusiųjų esama Greitosios medicinos pagalbos ir Minsko 6-ojoje ligoninėje“, sakoma pranešime.

„Viasna“ duomenimis, Minske buvo sulaikyta mažiausiai 110 žmonių, iš jų mažiausiai 40 – rinkimų apylinkėse arba prie jų, o dar 70 – per opozicijos šalininkų protestus. Taip pat buvo areštų kituose miestuose.

Kaip pirmadienį pranešė Centrinė rinkimų komisija, remdamasi preliminariais balsų skaičiavimo rezultatais, per sekmadienį vykusius prezidento rinkimus autoritarinis lyderis A. Lukašenka užsitikrino šeštąją kadenciją, surinkęs 80,23 proc. balsų, o pagrindinė opozicijos kandidatė Svetlana Tichanovskaja sulaukė 9,9 proc. rinkėjų palaikymo.

Sekmadienio vakare, kai buvo paskelbti triuškinamą A. Lukašenkos pergalę rodantys balsavusių rinkėjų apklausos rezultatai, tūkstančiai žmonių išėjo į gatves Minske ir virtinėje kitų Baltarusijos miestų. Per šias demonstracijas kilę susirėmimai su stipriomis saugumo pajėgomis tęsėsi iki pirmadienio paryčių.

Jokių oficialių pranešimų apie areštuotus ir sužeistus žmones Baltarusijos tarnybos kol kas nepaskelbė.

Baltarusijos tyrimų komitetas pirmadienį ryte pranešė pradėjęs baudžiamąjį tyrimą dėl masinių riaušių ir jėgos naudojimo prieš milicijos pareigūnus.