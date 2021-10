Po rekordinio mirčių skaičiaus Rusijoje – perspėjimas iš Kremliaus

Prezidentas Vladimiras Putinas praėjusią savaitę paskelbė savaitės trukmės mokamas atostogas nuo spalio 30 iki lapkričio 7 dienos.

Naujienų agentūros, remdamosi apklausomis, praneša, kad trečdalis rusų tą savaitę planuoja keliauti, o Sočio kurorto prie Juodosios jūros meras perspėja apie didžiulį turistų antplūdį.

Kremliaus atstovas žiniasklaidai Dmitrijus Peskovas trečiadienį sakė, kad kelionės kitą savaitę nėra uždraustos, tačiau jos gali turėti įtakos viruso plitimui.

„Epidemiologai pareiškė susirūpinimą, kad daug žmonių planuoja vykti į keliones“, – sakė D. Peskovas ir pridūrė, kad Kremlius tikisi, jog nedarbo dienos „padės pagerinti epidemiologinę situaciją“.

Jis pridūrė, kad sienų tarp regionų uždarymas yra „nepageidautinas“ ir yra „kraštutinė priemonė“.

Sočio meras Aleksejus Kopaigorodskis sakė, kad į jo miestą planuoja atvykti iki 100 tūkst. turistų. Jis įspėjo lankytojus, kad viešbučiuose jie turės parodyti neigiamą COVID-19 testą arba skiepų pažymėjimą.

Sevastopolio regione Kryme, kurį 2014 metais aneksavo Kremlius ir kuris yra dar viena populiari atostogų kryptis, įkurti patikros punktai, kuriuose bus tikrinami išvykstančiųjų PGR testai ir skiepų pažymėjimai.

Tuo metu Sankt Peterburgas uždarė beveik visas viešąsias vietas ir uždraudė kultūros ir sporto renginius. Sostinėje Maskvoje taip pat bus uždarytos ne pirmo būtinumo paslaugos.

Rusijos valdžios institucijoms sunkiai sekasi įtikinti skeptiškai nusiteikusius gyventojus pasiskiepyti, nors jau keletą mėnesių galima laisvai gauti net kelių rūšių vakcinų.

Mirė rekordiškai daug pacientų

Rusijoje per praėjusią parą nustatyti 36 582 nauji COVID-19 atvejai ir mirė rekordiškai daug anksčiau užsikrėtusių žmonių – 1 123, rodo trečiadienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 36 446 naujus užsikrėtimo atvejus ir fiksuotą didžiausią mirčių nuo COVID-19 skaičiaus prieaugį, per parą mirus 1 106 žmonėms.

Maskvoje per pastarąją parą buvo patvirtinti 5 789 nauji COVID-19 atvejai, o Sankt Peterburge – 2 913. Be to, sostinėje mirė 91 anksčiau užsikrėtęs žmogus, o Sankt Peterburge liga pareikalavo dar 74 pacientų gyvybių.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje užregistruotas iš viso 8 352 601 COVID-19 atvejis, 233 898 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 7 242 735 pacientai, iš jų 29 151 – per praėjusią parą.