Palestiniečių saugumo šaltiniai sakė, kad kelios raketos buvo paleistos į laukus netoli Rafacho, esančio šios palestiniečių teritorijos pietuose.

Izraelio „naikintuvai taikėsi į požeminę infrastruktūrą Gazos Ruožo pietuose, reaguodami į raketą, kuri anksčiau buvo paleista į Izraelį“, sakoma armijos pranešime.

Apie nukentėjusius žmones nė vienu atveju nepranešta.

Aviacijos smūgiai buvo suduoti po įnirtingų savaitgalio susišaudymų per sieną, kai Izraelio sausumos pajėgos Gazos Ruože nukovė du palestiniečių paauglius.

Be to, per dvi antskrydžių bangas buvo subombarduota 18 „Hamas“ objektų, nurodė Izraelio kariškiai.

Šie reidai buvo atsakas į šeštadienio sprogimą, per kurį buvo sužeisti keturi sienos tvorą tikrinę Izraelio kariai. Manoma, kad tai buvo palestiniečių paspęsti spąstai.

Du iš šių karių sužeisti sunkiai, bet jų gyvybei pavojus negresia, nurodė armija.

Sprogimas ir atsakomoji ugnis žymi vieną rimčiausių padėties paaštrėjimų „Hamas“ valdomame Gazos Ruože nuo 2014 metais įvykusio šio palestiniečių islamistų judėjimo ir Izraelio karo.