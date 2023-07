Į tokius teiginius tviteryje sureagavo Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Mychaila Podoliakas. Jis išvardijo sąlygas, kurias turėtų įvykdyti Rusija, kad derybos tarp Maskvos ir Kyjivo būtų įmanomos.

Visų pirma, anot M. Podoliako, Rusijos pajėgos turėtų išeiti iš Ukrainos, be to, Rusijoje turėtų keistis politinis elitas, šalis agresorė taip pat turėtų pripažinti karo nusikaltimus bei išduoti už karą atsakingus asmenis tribunolui.

„Ar kažkas neaišku?“ – pridūrė M. Podoliakas.

The traditional "negotiating whine" of the Russians is once again on display: "They refuse to talk to us!" Yes, they do. Because it makes no sense. Because it is the Russian Federation that undermines international law and the global security order; organized a large-scale bloody…