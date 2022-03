Rusijos televizijos filmuotoje medžiagoje buvo matyti Lužnikų stadione susirinkusi triukšminga minia. Prieš V. Putino kalbą, kurioje jis aukštino Rusijos „vienybę“, ji mojavo vėliavomis ir džiaugsmingai šūkčiojo, rašo „The Guardian“.

Tačiau BBC žurnalistas Willas Vernonas pranešė, kad bent dalis šio mitingo dalyvių buvo „priversti“ jame dalyvauti.

Per kalbą, kurios transliaciją per Rusijos valstybinę televiziją buvo nutraukęs staigus gedimas, V. Putinas kartojo nepagrįstus pareiškimus, esą Ukraina Donbaso regione vykdo genocidą.

Vienas vyras, dirbantis Maskvos metro, pasakojo, kad jis ir kiti darbuotojai buvo priversti dalyvauti šiame mitinge. „Pabūsiu čia kurį laiką, o tada išeisiu... Manau, kad dauguma čia susirinkusių žmonių nepritaria karui. Aš taip pat nepritariu“, – sakė jis .

Daugelis dalyvių teigė dirbantys viešajame sektoriuje (pvz., mokyklų mokytojais) ir sakė, kad dalyvauti mitinge juos spaudė darbdaviai. Vienai mokytojų grupei, atvykusiai iš miesto netoli Maskvos, viena moteris, galėjusi būti iš vietinės administracijos, nurodinėjo, ką reikėtų kalbėti žurnalistams.

