A. Merkel atstovai pranešė, kad ji ir nedidelė delegacija, kurioje yra finansų ministras, penktadienį ryte kitu vyriausybės lėktuvu išskrido į Madridą, o ten įsėdo į komercinį lėktuvą skrydžiui į Buenos Aires. Ketvirtadienį vakare A. Merkel skrido oro pajėgų lėktuvu, bet po kapitono pranešimo apie techninę problemą lėktuvas virš Nyderlandų turėjo apsisukti. Lėktuvas buvo nukreiptas į Kelno ir Bonos oro uostą, kur sklandžiai nutūpė. Gedimas tiriamas, bet oro pajėgos pranešė, jog tai tikriausiai buvo elektros instaliacijos problema, galėjusi paveikti radijo ir degalų sistemas.

