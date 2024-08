Po praūžtos nakties gimęs planas, apie kurį žinojo ir Zelenskis: paviešinta „tikroji“ „Nord Stream“ sprogdinimo istorija

Pasak WSJ šaltinių, susipažinusių su šiuo klausimu, R. Červinskis su komanda pirmiausia išanalizavo ankstesnį ir sudėtingesnį vamzdyno sprogdinimo planą, „kurį sukūrė Ukrainos žvalgyba ir Vakarų ekspertai po to, kai 2014 m. Rusija pirmą kartą įsiveržė į Ukrainą“. Tačiau šis planas, kurio detalių WSJ nepateikia, esą buvo atmestas kaip per brangus ir per daug sudėtingas.