Šis žingsnis galimai žymi seniai besitęsiančio konflikto reikšmingą eskalavimą.

Kariniai lėktuvai išskrido iš Rusijos ir pirmiausiai užsuko į Siriją, kur jie „buvo perdažyti, siekiant nuslėpti rusišką kilmę“, o paskui atkeliavo į Libiją, nurodė Vokietijos mieste Štutgarte įsikūręs AFRICOM.

„Rusija akivaizdžiai mėgina savo pusėn nusverti įtakos Libijoje svarstykles. Lygiai taip, kaip pats mačiau juos darant Sirijoje, dabar, pasitelkus tokias vyriausybės remiamas samdinių grupes kaip „Vagner“, savų pajėgų dominavimo siekiama Afrikoje, – sakė JAV pajėgų Afrikoje vadas generolas Stephenas Townsendas. – Pernelyg ilgai Rusija slėpė visą savo įsitraukimo į Libijoje vykstantį konfliktą mastą. Na, dabar nieko paneigti neįmanoma. Stebėjome, kaip į Libiją skrido rusų ketvirtosios kartos naikintuvai – matėme kiekvieną atkarpą. Privačios karinės kompanijos nėra pajėgios apginkluoti, valdyti ir išlaikyti tokių naikintuvų, negaudamos valstybinės paramos – tos, kurią suteikia Rusija.“

