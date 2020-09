Po pranešimų apie sprogimą Paryžiuje – skubus policijos paaiškinimas

Naujienų agentūros „Reuters“ duomenimis, sprogimo garsas buvo girdėti ir Paryžiaus priemiesčiuose.

Apie galimą sprogimą pranešė ir AFP.

Sprogimo garsas buvo girdėti ir per TV transliuotas sporto varžybas.

Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros pic.twitter.com/3eVhSLrXQQ