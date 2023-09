Jau kelis mėnesius spėliojama, kad itin įtakingas 46 metų Čečėnijos vadovas, kurį žmogaus teisių gynėjai kaltina „totalitariniu valdymu“, galbūt serga.

Sekmadienį R. Kadyrovo „Telegram“ kanale pasirodė du vaizdo įrašai. Pirmajame vaizdo įraše jis matomas vilkintis lietpaltį ir vaikštinėjantis nenustatytoje vietoje. Jis šypsosi, bet jo veidas atrodo patinęs.

Antrame vaizdo įraše girdėti, kaip jis kalba čečėniškai, o paskui rusiškai sako „sportuokite“.

„Visiems, kurie nesugeba atskirti tiesos nuo melo internete, primygtinai rekomenduoju pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru ir susitvarkyti savo mintis, – sakoma prie vaizdo įrašų. – Lietus gali būti nuostabiai gaivinantis“.

Nebuvo galima iš karto nustatyti, kada vaizdo įrašai buvo daryti, tačiau filmuota medžiaga paskelbta po nepatvirtintų pranešimų socialinėje žiniasklaidoje, kad Čečėnijos vadovas atsidūrė komoje.

R. Kadyrovas – vienas entuziastingiausių Maskvos karo Ukrainoje rėmėjų, o jo batalionai ten kaunasi kartu su reguliariosiomis Rusijos pajėgomis.

Buvęs sukilėlių lyderis, tapęs Kremliaus sąjungininku, ilgą laiką save vadino Vladimiro Putino „pėstininku“.

2007 metais Čečėnijos prezidentu išrinktas R. Kadyrovas valdo musulmonišką Čečėniją plačiai sklindant įtarimams apie neteismines egzekucijas ir oponentų kankinimus.

