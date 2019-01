Požeminis smūgis Pietvakarių Lenkijos Rudnos vario kasyklą sudrebino antradienį pietų metu 770 metrų gylyje. Iš pradžių kompanija skelbė, kad iš 32 pavojaus zonoje kasykloje buvusių žmonių dingo 14. „Vyksta gelbėjimo operacija paskutiniam šachtininkui Rudnoje surasti. Du žmonės yra ligoninėje“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė KGHM. Kompanijos atstovė Lidia Marcinkowska-Bartkowiak (Lidija Marcinkovska-Bartkoviak) žurnalistams sakė, kad du į ligoninę paguldyti darbininkai, „labiausiai tikėtina, susilaužė kojas“. „Vienuolikai žmonių atliekami medicininiai patikrinimai. Niekas nėra sunkiai sužeistas“, – pridūrė atstovė, kurią citavo lenkų naujienų agentūra PAP. JAV Geologijos tarnyba (USGS) pranešė, kad šalia pietvakarinio Lenkijos Grembocicių kaimo buvo užfiksuotas 4,1 balo stiprumo drebėjimas. Rudna yra didžiausia Europoje ir viena didžiausių pasaulyje vario rūdos kasykla. Ji turi 11 veikiančių šachtų; giliausia jų yra 1,25 km gylio. 2016-ųjų pabaigoje požeminio smūgio sukelta griūtis šioje kasykloje pareikalavo aštuonių gyvybių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.