Po perversmo Malyje įšaldyta šalies narystė Afrikos Sąjungoje

AS saugumo taryba, turinti 15 narių, „sustabdo Malio narystę Afrikos Sąjungoje, kol bus atkurta konstitucinė tvarka, ir reikalauja paleisti prezidentą [Ibrahimą] Boubacarą Keitą, ministrą pirmininką ir kitus vyriausybės pareigūnus, prievarta sulaikytus kariuomenės“, per „Twitter“ parašė AS Taikos ir Saugumo Taryba.

ES ir JAV ragina nedelsiant paleisti suimtus lyderius

Europos Sąjungos lyderiai trečiadienį paragino nedelsiant paleisti po karinio perversmo Malyje suimtus belaisvius, tarp kurių yra šalies prezidentas ir vyriausybės vadovas.

„Raginame nedelsiant paleisti belaisvius ir sugrąžinti teisinę valstybę“, – po Bendrijos viršūnių susitikimo vaizdo konferencijos formatu pareiškė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis.

„Manome, kad stabilumas regione ir Malyje ir kova su terorizmu turi būti absoliutus prioritetas“, – pridūrė jis.

ES dalyvauja Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo misijoje nuo 2013 metų, o liepos mėnesį Bendrija pranešė apie bendrą ES specialiųjų pajėgų misiją Malio pajėgų kovai prieš džihadistų grupuotes paremti.

JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo pasmerkė „maištą“ Malyje ir paragino užtikrinti areštuotų šios Vakarų Afrikos valstybės lyderių laisvę.

„Sulaikytų vyriausybės pareigūnų ir jų šeimų laisvė ir saugumas privalo būti užtikrinti“, – pabrėžė jis.

M. Pompeo sakė, kad JAV „ragina visus politinius ir karinius veikėjus dirbti, kad būtų atkurta konstitucinė vyriausybė“, užmegzti dialogą ir „atmesti smurtą“.