A. Rota sakė labai apgailestaujantis dėl savo poelgio ir jį pavadino klaida.

Po incidento, kai J. Hunka buvo pagerbtas per Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitą Kanadoje praėjusią savaitę, A. Rota vis dažniau buvo raginamas atsistatydinti.

Po V. Zelenskio pasisakymo A. Rota pagerbė J. Hunką, šlovindamas jo kovą už Ukrainos nepriklausomybę nuo rusų. J. Hunkai parlamente susirinkusieji du kartus plojo atsistoję.

A World War II veteran was invited to the Canadian parliament during Zelenskyy's visit. The hall gave him a standing ovation, and then it turned out that he had served in the SS during World War II