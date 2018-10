Ši didžiausia per kelis pastaruosius mėnesius palestiniečių raketų ataka ir žmonių žūtys pasienyje gali aptemdyti pažanga Egipto tarpininkaujamose derybose dėl susitarimo, turinčio užbaigti jau kelis mėnesius islamistų judėjimo „Hamas“ valdomame anklave besitęsiančius audringus protestus.

„Praeitą naktį dešimtys raketų buvo paleista iš Gazos Ruožo į gyvenvietes pietų Izraelyje“, – sakoma kariškių pranešime. Atskiroje žinutėje nurodoma, kad raketų buvo 30.

„IDF (Izraelio gynybos pajėgų) oro erdvės gynybos sistema „Iron Dome“ numušė apie 10 sviedinių“, – pridūrė kariuomenė. Dvi iš šių raketų nukrito Gazos Ruožo teritorijoje, o kitos – Izraelio „atvirose teritorijose“.

Izraeliečių gydytojai sakė, kad septyniems civiliams prireikė pagalbos dėl patirto sukrėtimo.

Po raketų salvės Izraelio naikintuvai, sraigtasparniai ir bepiločiai aparatai smogė „apie 80-ai „Hamas“ taikinių visame Gazos Ruože“.

Pranešimų apie aukas iš palestiniečių anklavo po šių smūgių nebuvo.

„Hamas“ neprisiėmė atsakomybės dėl raketų atakos, bet Izraelis šį judėjimą laiko atsakingu už visus paleidimus iš pajūrio anklavo.

Antra didžiausia Gazos Ruože veikianti kovotojų grupuotė – „Islamo džihadas“ – savo pareiškime sako, kad raketų ataka yra atsakas į „Izraelio agresijas“, bet atsakomybės už ją tiesiogiai neprisiėmė.

Vienas „Hamas“ pareigūnas sakė, kad po šio įtampos paaštrėjimo Egiptas vėl siūlosi tarpininkauti, kad padėtis nurimtų.

Anksčiau penki 22–27 metų palestiniečiai žuvo per atskirus incidentus prie pasienio tvoros, pranešė Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija.

Kariuomenė šių žūčių nekomentavo, bet nurodė, kad prie sienos buvo susirinkę apie 16 tūkst. „riaušininkų ir demonstrantų“. Kai kurie jų degino padangas, svaidė į karius akmenis, Molotovo kokteilius ir granatas.

Kariai atsakė „riaušių malšinimo priemonėmis“, pridūrė kariškių atstovas.

Trys vyrai buvo nušauti į rytus nuo Kan Juniso miesto Gazos Ruožo pietuose, dar vienas – į rytus nuo Džabalijos šiaurėje, pažymėjo Sveikatos apsaugos ministerija.

Penktasis vyras žuvo į rytus nuo Bureidžo anklavo centrinėje dalyje, atsitiktinai sprogus jo laikytai granatai, pasakojo įvykio liudininkai.

Nuo kovo pabaigos palestiniečiai kiekvieną penktadienį renkasi protestuoti prie Gazos Ruožo pasienio tvoros.

Nuo protestų pradžios kovo 30-ąją jau mažiausiai 212 palestiniečių žuvo Gazos Ruože nuo izraeliečių ugnies, rodo naujienų agentūros AFP surinkti duomenys.

Didžioji jų dalis žuvo per protestus, tačiau taip nuo aviacijos smūgių ir tankų ugnies.

Be to, per šį laikotarpį vienas Izraelio karys buvo nušautas snaiperio iš Gazos Ruožo.

Protestuotojai reikalauja, kad Gazos Ruožo gyventojams būtų leista sugrįžti į teritoriją, iš kurios jie arba jų šeimų nariai pabėgo per 1948 metų karą, kilusį įkūrus Izraelio valstybę. Jie taip pat protestuoja prieš Izraelio vykdomą alinančią Gazos blokadą.

Izraelis savo ruožtu kaltina Gazos Ruožą valdantį islamistų judėjimą „Hamas“ manipuliuojant protestais ir siunčiant demonstrantus kaip priedangą savo išpuoliams vykdyti.