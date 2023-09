Po pasklidusių gandų dėmesys nukrypo į Kadyrovo lėktuvo reisus

Remiantis leidinio pateikta informacija, verslo klasės reaktyvinis orlaivis, kurio numeris – RA-73417, Maskvoje nusileido rugsėjo 6 ir 9 d. Paskutinį kartą iš Čečėnijos sostinės Grozno Maskvos kryptimi šis orlaivis išskrido rugsėjo 15 d. Kaip pirmadienį skelbia leidinys „Agenstvo“, sekmadienį, apie 20 val., R. Kadyrovui priklausantis lėktuvas išskrido iš Maskvos į Grozną.



Į lainerio vykdomus reisus dėmesys nukrypo dėl gandų, esą Čečėnijos lyderiui rimtai sušlubavo sveikata ir dabar jis yra gydomas Rusijos prezidento reikalų valdybai pavaldžioje Centrinėje klinikinėje ligoninėje. Praėjusios savaitės viduryje keli privatūs opoziciniai kanalai, nenurodydami informaciją pateikusių šaltinių, pranešė, kad R. Kadyrovą yra ištikusi koma, o rugsėjo 17 d. čečėnų opozicionierius ir žmogaus teisų gynėjas Abubakaras Jangulbajevas parašė, kad R. Kadyrovas mirė.

Paties R. Kadyrovo „Telegram“ kanale tuo pačiu metu atsirado vaizdo įrašas, kuriame galima pamatyti, kaip Čečėnijos vadovas eina alėja ir pataria „visiems, kurie naršydami internetą nesugeba atskirti tiesos nuo melo, pasivaikščioti gryname ore“. Apie savo savijautą paviešintuose kadruose R. Kadyrovas neužsimena. Šis įrašas, kaip teigiama, buvo nufilmuotas Grozne, tačiau nei filmavimo vietos, nei datos patvirtinti neįmanoma.

