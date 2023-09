Tai ne tik daugiau, nei tikriausiai taip pat gerokai perdėdama skelbia Rusijos gynybos ministerija, bet ir daugiau, nei iš viso turi Ukrainos kariuomenė, atskleidė viešai prieinami duomenys, rašo nepriklausomas portalas „Agenstvo“.

„Ukraina vykdo taip vadinamąjį kontrpuolimą. Rezultatų, žinoma, nėra. (...) Yra nuostolių, didelių (...). Kalbant apie tankus, prarado jau 543, įvairių šarvuotų skirtingų klasių kovos mašinų – jau beveik 18 tūkst.“, – Rytų ekonomikos forume Vladivostoke antradienį pareiškė V. Putinas.

Karo pradžioje 2022 metais Ukraina turėjo 12 tūkst. 303 vienetus šarvuotos technikos, liudija projekto „Global Firepower“ (analitinės svetainės, sudarinėjančios šalių karinės galios reitingą) duomenys. Be to, Vakarų valstybės Ukrainos karinėms pajėgoms suteikė 1803 šarvuotas mašinas (šis skaičius apima šarvuotus automobilius, pėstininkų kovos mašinas ir šarvuotus transporterius), rodo „Oryx“ duomenys. Tai reiškia, kad nuo karo pradžios Ukraina turėjo 14,1 tūkst. šarvuotos technikos vienetų – 3,9 tūkst. mažiau nei V. Putino versijoje buvo sunaikinta nuo kontrpuolimo pradžios (t. y. nuo birželio).

Be to, Rusijos prezidento pateikiami skaičiai nesutampa net su Rusijos gynybos ministerijos duomenimis, atkreipia dėmesį „Meduza“. Išvakarėse ministerija pranešė nuo karo pradžios tariamai sunaikinusi 11 tūkst. 779 Ukrainos tankų ir kitos šarvuotos technikos.

Projekto „Oryx“, kuris renka informaciją apie šalių nuostolius viešai prieinamuose šaltiniuose, teigimu, Ukraina nuo karo pradžios prarado 1406 šarvuotas mašinas (šarvuotus automobilius, pėstininkų kovos mašinas ir šarvuotus transporterius) ir 648 tankus. Į šį skaičių patenka ir 317 šarvuotos mašinos ir 139 tankai, kurių Kyjivas tariamai neteko nuo birželio.

Apie Rusijos armijos nuostolius V. Putinas neužsiminė nė žodeliu. Anot „Oryx“, nuo karo pradžios Maskva prarado 2310 tankų ir 4096 šarvuotų mašinų. Kalbant apie gyvuosius nuostolius, Rusija pražudė 120 tūkst. savo karių, 170–180 tūkst. buvo sužeisti, rašo „The New York Times“. Tiek žmonių gyvena kai kuriuose Rusijos regioninėse sostinėse. „Mediazona“ ir BBC Rusijos tarnybos žurnalistams pavyko nustatyti 31 tūkst. 665 Rusijos karių, žuvusių kare prieš Ukrainą, vardus ir pavardes. Realus skaičius žuvusiųjų, kaip pažymi autoriai, yra žymiai didesnis.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 270 350 karių



Rusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. rugsėjo 13 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 270 350 karių, įskaitant 590 kariškių, kurie buvo nukauti per pastarąją parą. Tai trečiadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Be to, štabo duomenimis, Ukrainos gynėjai sunaikino 4 584 Rusijos tankus (+16 per pastarąsias 24 val.), 8 792 (+14) šarvuotąsias kovos mašinas, 5 902 (+30) artilerijos sistemas, 766 (+2) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 517 (+2) priešlėktuvinės gynybos sistemų, 315 lėktuvų, 316 sraigtasparnių, 8 444 (+31) automobilius, 19 laivų, 4 650 (+5) dronų, 884 (+3) specialiosios technikos vienetus ir 1 455 sparnuotąsias raketas.

Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.