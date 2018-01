Salynas Ramiajame vandenyne buvo smarkiai įbaugintas tariamos Šiaurės Korėjos atakos, kai vietos gyventojų ir turistų telefonuose šeštadienį apie 8 val. ryte vietos (20 val. Lietuvos) laiku pasirodė įspėjimo pranešimas. Išankstinio perspėjimo sistemos valdytojai vėliau patvirtino „paspaudę ne tą mygtuką“. Tačiau jie užtruko apie 40 minučių, kad paskelbtų pataisytą pranešimą. Havajų gubernatorius tvirtino, jog neteisingo pranešimo neįmanoma atšaukti automatiškai, tai turėjo būti daroma rankiniu būdu. Havajų kongresmenė Tulsi Gabbard išplatino jos pačios informaciją apie netikrą pranešimą kur kas anksčiau, sutikrinusi duomenis su vietos civilinės saugos pareigūnais. „Tai didžiulė vadovų nesėkmė“, – sakė ji ABC News. „Pirmiausia nepriimtina tai, kad pranešimas apskritai buvo išplatintas, taip pat faktas, kad pateikti antrą pranešimą jiems užtruko taip ilgai, nuraminti žmones, pasakyti, jog tai klaida. Šis neteisingas pranešimas rodo, jog kažkas turi būti pataisyta, patikslinta, o atsakingi už tai turi būti patraukti atsakomybėn“, – kalbėjo politikė. Klaidingas pavojaus pranešimas apie atskriejančias balistines raketas sukėlė didžiulę paniką – žmonės puolė slėptis, palikę automobilius keliuose ar ieškodami prieglobsčio voniose, rūsiuose, šuliniuose, po čiužiniais. Federalinė komunikacijų komisija (FCC), kuri yra atsakinga už netikrą pavojaus žinutę pasiuntusios Pavojaus pranešimų sistemos standartus, procedūras ir bandymų protokolus, pažadėjo „nuodugnų tyrimą“. Klaidingas pavojaus pranešimas buvo išsiuntinėtas tokiu metu, kai prieš kelis mėnesius didžiulė įtampą tarp Vašingtono ir Pchenjano sukėlė Šiaurės Korėjos pranešimas, kad ji sėkmingai išbandė balistines raketas, galinčias nunešti branduolines kovines galvutes į JAV žemyninę teritoriją, taip pat ir Havajų salyną. Jungtinių Valstijų Krašto saugumo departamento sekretorė Kirstjen Nielsen ragino žmones po Havajų incidento „nedaryti neteisingų išvadų“. „Jie (žmonės) gali pasitikėti Vyriausybės sistemomis, mes jas išbandome kiekvieną dieną. Tai labai apmaudi klaida, bet šie perspėjimai yra gyvybiškai būtini, sekundės ir minutės gali išgelbėti gyvybes“, – teigė ji.

