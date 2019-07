Po netikėto ugnikalnio išsiveržimo Italijos saloje – dar viena grėsmė poilsiautojams

Strombolio saloje esančio Ginostra kaimo gyventojai ketvirtadienį pradėjo valyti pelenų krūvas, praėjus dienai nuo nelaimės, kai mažytėje saloje dramatiškai išsiveržęs ugnikalnis nusinešė keliautojo gyvybę.

Avarinių tarnybų darbuotojai šlavė ir sėmė pelenus gatvėse ir nedideliame uoste ugnikalniui teberūkstant.

Įmonės „Canadair“ gaisrų gesinimo lėktuvai kovojo su liepsnomis, kurias sukėlė du didžiuliai sprogimai, trečiadienį išmetę dūmų kamuolius į dviejų kilometrų aukštį.

„Vandenį išpylėme jau 320 kartų ir tęsiame darbus“, – sakė miškininkystės pareigūnas Giovanni Giacoppo.

Amazing photo of the beginning of the yesterday's #Stromboli eruption (by francesco rinauro) pic.twitter.com/SAZzzVbdJ6 — Luca Caricchi (@LucaCaricchi) July 4, 2019

Ketvirtadienį žmonėms buvo liepta nesimaudyti jūroje, nes išlieka mažų cunamių rizika. Mažų cunamių buvo užfiksuota po ankstesnių išsiveržimų.

Vulkanologai ir vietos gyventojai Italijos žiniasklaidai pasakojo, kad, atsižvelgiant į trečiadienį įvykusius du didelius sprogimus, ugnikalnis artimiausiu metu neturėtų išsiveržti.

Trečiadienį iš salos skubėjo išvykti beveik 1 000 turistų. Jie keltais plaukė į netoliese esančią Kalabrijos pakrantę. Iš Ginostra kaimo, esančio į pietvakarius nuo ugnikalnio, buvo evakuota 70 žmonių.

Trečiadienį karštos uolienos ir dūmai užmušė 35-erių metų amžiaus keliautoją iš Sicilijos Massimo Imbesi. Jo kompanionas iš Brazilijos ištiktas šoko, praneša skubiosios pagalbos tarnybos.

DELFI primena, kad Italijos Strombolio saloje, esančioje į šiaurę nuo Sicilijos, trečiadienį netikėtai išsiveržus ugnikalniui žuvo vienas žygeivis, o kiti turistai gelbėdamiesi puolė į jūrą.

Šis turistus masinantis ugnikalnis yra aktyvus, tačiau trečiadienį įvyko itin stiprus išsiveržimas.

„Deja, žuvo vienas vyras, yra keli sužeisti žmonės, bet nė vieno iš jų sužeidimai nėra sunkūs“, – transliuotojui RAI sakė gelbėtojas Calogero Foti.

Žuvusysis yra 35 metų vyras iš Mesinos Sicilijoje, vaikštinėjęs su kompanionu iš Brazilijos, kuris buvo rastas su dehidratacijos ir šoko simptomais, pranešė naujienų agentūra AGI.

Jie vaikščiojo žemiau 400 m ribos, virš kurios būtinas gidas.

Prie 12 kv. km ploto salos buvo nusiųstas karinio jūrų laivyno laivas galimai masinei evakuacijai. 70 gyventojų ir turistų jau evakuota.

„Tarsi būtum pragare, nes iš dangaus lijo ugnimi“, – Italijos naujienų agentūroms sakė vietos kunigas Giovanni Longo.

Išsiveržimas sukėlė gaisrus aplink Džinostros kaimą.

Italijos žiniasklaida pranešė, kad kai kurie turistai po išsiveržimo puolė į jūrą, o kiti užsibarikadavo namuose.

Italijos nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas (INGV) pranešė, kad maždaug 14 val. 46 min. Grinvičo (17 val. 46 min. Lietuvos) laiku ugnikalnio krateryje įvyko du didžiuliai sprogimai. Tai vienas didžiausių išsiveržimų per visą salos stebėjimo istoriją.

Prieš sprogimus liejosi lava, į 2 km aukštį pakilo dūmų stulpas, nurodė INGV.

Ankstesnis didelis šio ugnikalnio išsiveržimas įvyko 2002 metų gruodį, kai magma liejosi į jūrą ir buvo sužeisti šeši žmonės.

Strombolį išgarsino Roberto Rossellini 1950 metų to paties pavadinimo filmas (Stromboli), kuriame vaidino Ingrid Bergman. Kiekvienais metais prie salos ugnikalnio kraterio apsilanko tūkstančiai žmonių.

The vulcano #Stromboli just erupted. Never seen something like that. pic.twitter.com/YmPnwaWRVC — Carmelo Saia (@SaiaCarmelo) July 3, 2019

#Update: Planes in the air are currently useless putting out the fire of the flowing lava out of the volcano, in order to save the town on the island of #Stromboli in #Italy. pic.twitter.com/TJpjJR6v44 — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) July 3, 2019

We headed to the piazza where a huge crowd gathered - not sure where to go or what to do. The smoke continues to drift and fires are still burning. We met 2 people from Erie who were supposed to be hiking up to the top today - hoping that they are ok. #stromboli #iddu #Idduwakes pic.twitter.com/gpTiqKrNVv — David St.Germain (@captain_media) July 3, 2019

#Update: A video uploaded by one of the tourist on the island shows how close the Volcano top is on the small island of #Stromboli in #Italy pic.twitter.com/0sOP2iktju — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) July 3, 2019