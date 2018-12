Prieš tai JAV vyriausybė netikėtai paskelbė apie dalinių išvedimą iš Sirijos. Karių išvedimas jau pradėtas, trečiadienį pranešė Baltieji rūmai. JAV esą įveikė islamistų judėjimo „teritorinį kalifatą“. Tai nereiškia, kad koalicijos kova su IS baigta. Tačiau dabar prasideda naujas šios misijos etapas.

Naktį į ketvirtadienį prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą gynė šį žingsnį. Vaizdo įraše tviteryje jis sakė: „Mes laimėjome prieš IS. Dabar metas mūsų kareiviams grįžti namo“. Jie yra didvyriai.

Pasak stoties CNN, D. Trumpas, priimdamas sprendimą, nesitarė nei su valstybės sekretoriumi Mike'u Pompeo, nei su gynybos sekretoriumi Jamesu Mattisu. Stotis citavo respublikonų senatorių Bobą Corkerį, teigusį, kad sprendimas buvo šokas vyriausybės nariams. „New York Times“ rašė, kad Pentagono atstovai iki paskutinio momento nesėkmingai mėgino atkalbėti D. Trumpą nuo jo sprendimo. Vyriausybės atstovai žurnalistams teigė, kad karių išvedimo tvarkaraštis dar rengiamas. Klausimų apie detales jie nekomentavo.

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018