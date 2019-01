„Visiškas laiko švaistymas, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas apie susitikimą su Kongreso demokratų lyderiais. – Pasakiau viso gero, niekas daugiau neveikia!“

Senato demokratų mažumos lyderis Chuckas Schumeris žurnalistams pasakojo, kad D. Trumpas „trenkė į stalą“, tada „atsistojo ir išėjo“.

„Vėl pamatėme pykčio priepuolį, nes jam nepavyko pasiekti savo“, – teigė Ch. Schumeris.

Nors abi pusės pripažino, kad susitikimas staiga nutrūko, jos nesutarė, kas dėl to kaltas.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2019