Hanojaus viršūnių susitikime turėjo būti nueita toliau nei per pirmąjį istorinį D. Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimą, kuris pernai birželį įvyko Singapūre. Visgi lyderiams ketvirtadienį nepavyko išspręsti nuomonių skirtumų, todėl, priešingai nei planuota, jie nepasirašė bendro pareiškimo.

„Kartais reikia išeiti ir tai kaip tik buvo vienas iš tokių kartų“, – sakė D. Trumpas žurnalistams.

Amerikos lyderis pranešė nesutaręs dėl dar vieno viršūnių susitikimo su Kim Jong Unu. Žurnalistų paklaustas, ar buvo sutarta dėl trečio susitikimo, D. Trumpas atsakė: „Ne, nesutarėme... Pamatysime, ar tai nutiks.“

Prezidentas sakė, kad nesutarimų kilo dėl Pchenjanui taikomų sankcijų, įvestų dėl jo branduolinės ir raketų programų.

„Iš esmės, jie norėjo, kad būtų panaikintos visos sankcijos, o mes negalėjome to padaryti“, – paaiškino jis.

Visgi prezidentas pažymėjo, jog yra nusiteikęs optimistiškai ir mano, jog dėl pažangos, padarytos prieš viršūnių susitikimą ir jo metu, galima tikėtis labai gerų rezultatų ateityje.

„Užuot daręs greitai, esu linkęs daryti tai teisingai“, – pridūrė D. Trumpas.

Amerikos vadovas taip pat sakė, kad Kim Jong Unas pažadėjo neatnaujinti branduolinių ar balistinių raketų bandymų.

„Jis sakė neketinąs vykdyti raketų ar kažko, kas susiję su branduoliniais ginklais, bandymų“, – sakė jis žurnalistams po viršūnių susitikimo.

Prezidentas taip pat pridūrė, jog nebūtina skelbti naujų sankcijų Šiaurės Korėjai. Jis žurnalistams sakė „nenorįs kalbėti apie papildomas sankcijas“.

„Jos griežtos, o Šiaurės Korėjoje yra daugybė puikių žmonių, kuriems reikia gyventi“, – kalbėjo D. Trumpas.

Amerikos lyderis pridūrė, kad jo santykiai su Kim Jong Unu yra geri.

„Mes tiesiog patinkame vienas kitam... Mūsų santykiai šilti ir tikiuosi, kad tokie ir liks. Manau, taip ir bus“, – sakė jis.

Nepateisinti lūkesčiai

Pietų Korėjos prezidentūra ketvirtadienį išreiškė apgailestavimą, kad D. Trumpui ir Kim Jong Unui Vietname nepavyko pasiekti susitarimo, tačiau nurodė, jog tikisi tolesnio „aktyvaus dialogo“ tarp Vašingtono ir Pchenjano.

Pietų Korėjos prezidentūros nuomone, Vašingtonas ir Pchenjanas per „ilgas ir nuodugnias diskusijas“ Hanojuje geriau pažino vienas kitą, o derybos pasiekė „aukštesnį lygį“.

D. Trumpo ir Kim Jong Uno viršūnių susitikimo žlugimas gali suduoti smūgį Pietų Korėjos prezidentui Moon Jae-inui, kurio ambicijos dėl abiejų Korėjų bendravimo priklauso nuo persilaužimo Vašingtono ir Pchenjano derybose branduoliniu klausimu.

Po istorinio pirmojo viršūnių susitikimo Singapūre, kurio metu kritikai pasigedo konkretumo, prieš derybas Hanojuje būta didelių lūkesčių dėl pažangos, tačiau jie neišsipildė.

„Tai didžiulė nesėkmė“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė fondo „Ploughshares Fund“, remiančio įvairias kovai su branduolinių ginklų platinimu skirtas iniciatyvas, prezidentas Josephas Cirincione.

Tai parodė viršūnių susitikimų diplomatijos ribas, pažymėjo jis ir pridūrė, jog buvo „per mažai laiko ir darbuotojų“ susitarimui parengti.

Pirminėje Baltųjų rūmų programoje ketvirtadienį buvo numatyta susitarimo pasirašymo ceremonija ir abiejų lyderių darbo pietūs. Tačiau D. Trumpas ir Kim Jong Unas išvyko iš viršūnių susitikimo nepasirašę jokio dokumento, o Amerikos prezidentas numatytą spaudos konferenciją paankstino dviem valandomis.

Ankitas Panda iš Amerikiečių mokslininkų federacijos tviteryje įspėjo, kad Baltųjų rūmų lūkestis dėl tolesnių derybų „nebūtinai turi būti tai, apie ką galvoja Šiaurės Korėja“.

„Kim Jong Unas, kiek mums žinoma, tikriausiai išvyko suirzęs. Jis gali nebenorėti to tęsti“, – pažymėjo A. Panda.

Geriau jokio susitarimo

D. Trumpui teko apskristi pusę pasaulio, kad Hanojuje susitiktų su Kim Jong Unu. Tuo tarpu Šiaurės Korėjos lyderis Vietnamą pasiekė po varginančios pustrečios dienos kelionės traukiniu per Kiniją, įveikęs 4 tūkst. kilometrų.

Per pirmąjį susitikimą Singapūre lyderių veiduose matytos šypsenos bei pabrėžtinai demonstruotas draugiškumas buvo pastebimi ir per jų antrąją akistatą Hanojuje, D. Trumpui nepraleidus progos pasidžiaugti savo „ypatingais santykiais“ su Kim Jong Unu. Visgi dauguma konkrečių pareiškimų buvo migloti.

JAV prezidentas nekart kalbėjo, kad nuskurdusios Šiaurės Korėjos gali laukti šviesesnė ekonominė ateitis, o viename iš savo pareiškimų netgi nurodė, kad šalis turi „STULBINAMĄ“ potencialą.

Visgi D. Trumpas nuo pat pradžių, panašu, stengėsi mažinti viltis dėl greito persilaužimo branduolinėse derybose. Jis pažymėjo, jog „neskuba“ užsitikrinti susitarimo ir „sparta nėra tokia svarbi“, kol Šiaurės Korėja yra sustabdžiusi raketų ir branduolinius bandymus.

Tačiau Vašingtone veikiančio Nacionalinių interesų centro analitikas Harry Kazianis sakė, kad geriau yra nesudaryti jokio susitarimo nei pasirašyti blogą susitarimą.

„Nebūtų nieko blogiau nei pasirašyti susitarimą tik tam, kad kažką gautum“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP.

„Iššūkis yra tai, kad Šiaurės Korėjos branduoliniai ginklai jau yra realybė, – pažymėjo H. Kazianis. – Susitarimas, nepadedantis pašalinti šios grėsmės, būtų daug blogiau.“

„Raketininkas“

Pernykštis viršūnių susitikimas Singapūre baigėsi tik miglotu Kim Jong Uno pažadu siekti „Korėjos pusiasalio visiškos denuklearizacijos“. Po jo diplomatinės pastangos įstrigo šalims nesutariant, ką tai iš tiesų turėtų reikšti.

Pchenjanas siekia, kad būtų sušvelnintos šaliai taikomos sankcijos. Vašingtonas savo ruožtu reikalauja, kad Šiaurės Korėja imtųsi konkrečių žingsnių dėl denuklearizacijos.

Hanojuje, kaip ir Singapūre, D. Trumpas ir Kim Jong Unas demonstravo draugišką nusiteikimą vienas kito atžvilgiu, priešais žurnalistus tvirtai paspausdami vienas kitam ranką ir apsikeisdami smagiomis frazėmis.

Ketvirtadienį abu lyderiai išėjo drauge pasivaikščioti prie prabangaus viešbučio „Sofitel Metropole“ baseino. Jie atrodė atsipalaidavę, bet buvo nekalbūs. Šiame žalumos apsuptame kolonijinių laikų viešbutyje anksčiau buvo apsistojusi ne viena žvaigždė, pradedant Charlie Chaplinu ir baigiant Bradu Pittu.

Tai kiek priminė D. Trumpo ir Kim Jong Uno pasivaikščiojimą sode Singapūre. Tąsyk abu lyderiai stabtelėjo prie didžiulio Amerikos lyderio limuzino, vadinamo „The Beast“, ir Kim Jong Unas smalsiai apžiūrėjo jo vidų.

Tokie vaizdai visiškai nepriminė įtemptos atmosferos, tvyrojusios 2017-aisiais, kai Šiaurės Korėja intensyviai vykdė balistinių raketų bandymus ir po žeme sprogdino branduolinius užtaisus. Po šių bandymų D. Trumpas pavadino Kim Jong Uną „mažuoju raketininku“ ir pagrasino „ugnimi bei įniršiu“ sunaikinti jo režimą. Pastarasis neliko skolingas ir pavadino Amerikos prezidentą „senu nuokvaka“.

Pchenjanas iki menkiausių smulkmenų kontroliuoja visus Kim Jong Uno viešų pasirodymų Šiaurės Korėjoje aspektus. Tačiau Hanojuje šalies lyderis netgi atsakė į užsienio žurnalistų klausimus, o tai, manoma, yra beprecedentis atvejis. Kim Jong Unas sakė, kad sveikintų JAV sprendimą atidaryti ryšių biurą Pchenjane – tai būtų svarbus pradinis žingsnis normalizuojant diplomatinius santykius tarp šalių.

Prieš viršūnių susitikimą kalbėta, kad gali būti paskelbta politinė deklaracija dėl 1950–1953 metų Korėjos karo oficialaus užbaigimo. Šis konfliktas buvo nutrauktas paliaubomis, bet taikos sutartis nebuvo pasirašyta.

Taip pat būta lūkesčių, kad Kim Jong Unas gali pažadėti likviduoti pagrindinį branduolinį kompleksą Jongbjone. Šį ne vieną dešimtmetį veikiantį kompleksą Pchenjanas anksčiau jau du kartus žadėjo uždaryti.

Tuo tarpu D. Trumpo namuose Vašingtone laukiantis naujas skandalas gali nukreipti jo dėmesį nuo Pchenjano branduolinio klausimo. Trečiadienį buvęs ilgametis prezidento advokatas ir reikalų tvarkytojas Michaelas Cohenas Kongrese vykusioje apklausoje pavadino D. Trumpą „rasistu“ ir „sukčiumi“.

Prezidentas leido suprasti, kad jam nerūpi M. Coheno apklausa, dar prieš pirmąjį susitikimą su Kim Jong Unu socialiniame tinkle „Twitter“ parašęs, kad jo buvęs advokatas, nuteistas kalėti trejus metus, „meluoja, nes siekia, kad būtų sutrumpinta jo kalėjimo bausmė“.

Ketvirtadienį D. Trumpas stengėsi diskredituoti savo buvusį advokatą, kuris liudydamas JAV Kongrese iš esmės pavadino prezidentą nusikaltėliu.

„Jis daug melavo“, – pareiškė D. Trumpas spaudos konferencijoje Vietname, surengtoje po susitikimo su Kim Jong Unu.

Vis dėlto M. Coheno liudijimas neabejotinai padidino įtampą ir kai kurie analitikai sako, jog gali ateiti momentas, kai JAV demokratai svarstys apkaltos prezidentui klausimą.

Kodėl žlugo JAV ir Šiaurės Korėjos viršūnių susitikimas?

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Šiaurės Korėjos diktatorius Kim Jong Unas savo antrąjį viršūnių susitikimą Hanojuje baigė be konkrečių rezultatų. Kodėl nepavyko? Svarbiausi klausimai ir atsakymai:

Kodėl viršūnių susitikimas žlugo?

D. Trumpo ir Kim Jong Uno pozicijos vis dėlto buvo pernelyg skirtingos. JAV prezidentas reikalauja visiškos Šiaurės Korėjos denuklearizacijos. Anot jo, JAV pusė paragino Kim Jong Uną uždaryti ne tik branduolinio ginklo gamybai naudojamo urano sodrinimo gamyklą Jongbjono branduoliniame komplekse, bet ir dar vieną kitoje vietoje. „Aš manau, jis buvo nustebęs, kad mes apie ją žinome“, – sakė D. Trumpas. Šiaurės Korėjos lyderis savo ruožtu pareikalavo, kad nedelsiant būtų atšauktos visos izoliuotai šaliai taikomis sankcijos. Tačiau kad taip atsitiktų, Šiaurės Korėja turi „padaryti daugiau“, pabrėžė prezidentas. To vėlgi Šiaurės Korėja greičiausiai nenorėjo pažadėti. Suartėjimas kompromiso forma matyt buvo neįmanomas.

Ką reiškia pokalbių žlugimas?

Tai vienareikšmiškai yra nesėkmė. Pirmasis susitikimas Singapūre buvo svarbus simbolis, tačiau vis dėlto pirmiausiai viešųjų ryšių šou. Dabar Hanojuje iš tikrųjų turėjo būti dėl kažko susitarta – to buvo laukiama. Tačiau nepavyko. Tai yra nusivylimas ir pačiam JAV prezidentui. Jis mielai pabrėžia, kad derybomis su Šiaurės Korėja užkirto kelią branduoliniam karui, spėlioja net apie Nobelio taikos premiją. Tačiau ir jis į JAV grįžta tuščiomis rankomis.

Ar ginčas vėl gali paaštrėti?

Nors viršūnių susitikimas ir baigėsi be rezultatų, tai veikiau mažai tikėtina. Tonas tarp D. Trumpo ir Kim Jong Uno praėjusiais mėnesiais labai pasikeitė. Jie nebesisvaido žaibais, o elgiasi pabrėžtinai draugiškai. Toks D. Trumpas liko ir spaudos konferencijoje Hanojuje. Jis dar kartą pabrėžė gerus santykius su Kim Jong Unu ir pasisakė prieš sankcijų sugriežtinimą. Kim Jong Unas, be to, pažadėjo nebevykdyti branduolinių bandymų ir nebebandyti balistinių raketų. D. Trumpas sakė, kad tiki juo. Pats Šiaurės Korėjos vadovas kol kas nei viršūnių susitikimo, nei tolesnių planų nekomentavo.

Kuri pusė nutraukė viršūnių susitikimą?

D. Trumpas vengė atsakymo į šį klausimą, tačiau keliskart davė suprasti, kad tai buvo jo iniciatyva. „Nenorėčiau pasakyti, kad tai buvo mano sprendimas. Aš juk noriu išlaikyti santykius“. Ir dar: „Per derybas visad turi būti pasirengęs atsistoti ir išeiti“. Tačiau akivaizdu ir tai, kad D. Trumpo įvaizdžiui tinka parodyti, kad tai jis palieka derybas. O ne kad Kim Jong Unas su juo nutraukia pokalbius.

Ar jau planuojamas trečiasis susitikimas?

Ne, tokios datos dar nėra. „Pamatysime, kas bus“, – sakė D. Trumpas. Tačiau derybos, anot jo, tęsis. Prieš tai jau Baltieji rūmai pranešė, kad abiejų šalių derybininkai ateityje tęs pokalbius.