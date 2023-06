„Generolas S. Surovikinas laikomas Lefortovo įkalinimo įstaigoje, į kurią buvo atvežtas dar birželio 25 dieną“, – skelbia Kremliaus politiką palaikantys ir jo propagandinį naratyvą transliuojantys rusų „Telegram“ kanalai.

Generolas S. Surovikinas, dėl žiaurumo pelnęs „Sirijos skerdiko“ ir „Generolo Armagedono“ pravardes, puikiai pažįstamas su J. Prigožinu iš karinės kampanijos Sirijoje laikų. Prasidėjus karui Ukrainoje jis buvo paskirtas vadovauti okupacinėms pajėgoms, tačiau po eilės nesėkmių iš šio posto pašalintas.

Kiek anksčiau opozicinis rusų portalas „Dosje“ paskelbė, jog S. Surovikinas dar nuo 2017 metų buvo „Wagner“ grupuotės garbės nariu, esą jam išduotas M-3744 numeriu pažymėtas žetonas. Šią prielaidą patvirtino ir šaltiniais Rusijos specialiose tarnybose besiremiantis kanalas „VČK-OGPU“.

