Pirmoji ponia su savo vyru viešumoje nesirodė nuo pat anksčiau šį mėnesį pasirodžiusių pranešimų, esą prezidentas pornofilmų aktorei Stormy Daniels sumokėjo pinigų, kad ši tylėtų apie jųdviejų romaną. Baltieji rūmai tai neigia.

Sulaužydami tradiciją, sutuoktiniai į Kapitolijų atvyko atskirai, nes, kaip sakė pirmosios ponios atstovė Stephanie Grisham, Melania lydėjo svečius.

Prezidentų metiniai pranešimai – Amerikos politinio kalendoriaus akcentas – ilgainiui prarado dalį savo poveikio ir gyvumo.

Tačiau ši geriausiu vakaro laiku transliuojama kalba, kurią stebi iki 40 mln. amerikiečių, vis tiek buvo kartą per metus gauta proga D. Trumpui kreiptis į tautą ir pataisyti nusmukusį populiarumą. Šiuo metu prezidentą remia apie 40 procentų amerikiečių.

47-erių prezidento žmona antradienio vakarą šypsodamasi įžengė į Kongreso pastatą Vašingtone, kur buvo pasitikta ilgais plojimais.

Tai buvo pirmasis viešas Melanios pasirodymas po to, kai „Wall Street Journal“ pranešė apie tariamą D. Trumpo neištikimybę ir pinigus už tylėjimą, kuriuos prezidento advokatai esą sumokėjo pornografinių filmų aktorei S. Clifford, dar žinomai kaip „Stormy Daniels“. Netrukus po to prezidento žmona atšaukė savo kelionę į Pasaulio ekonomikos forumą Davose. Į Šveicariją jos vyras išskrido be jos – ir tai vėl davė peno gandams.

Anot „Wall Street Journal“, likus mėnesiui iki prezidento rinkimų 2016-aisiais S. Clifford buvo sumokėta 130 000 dolerių (107 000 eurų) D. Trumpas ir S. Clifford, remiantis privačiu pornožvaigždės pasakojimu, 2006-aisiais suartėjo per golfo turnyrą – tuo metu nekilnojamojo turto magnatas jau metus laiko buvo vedęs Melanią.

Kongrese Melania ir D. Trumpas trumpai pamojo vienas kitam prieš šiam pradedant savo 80 minučių trukusį metinį pranešimą. Priešingai nei įprasta, Melania į Kapitolijų važiavo viena, o ne kartu su prezidentu limuzinu. Po kalbos pirmoji JAV dama pastatą paliko taip pat viena – tik lydima vieno karininko.