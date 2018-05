Ta nuotrauka buvo sufalsifikuota. Pasak Ukrainos saugumo pareigūnų, ja buvo naudojamasi kaip viena iš priemonių, turėjusių sutrukdyti tiems, kurie iš tiesų rengė A. Babčenkos nužudymo planą.

Kas buvo šio kadro autorius ir skelbėjas, kol kas nežinoma. Neaišku net, ar nuotraukoje tikrai A. Babčenka. Bet jos paviešinimas ir išplatinimas praėjus vos kelioms valandoms po pranešimo apie tariamą nužudymą yra pinklės, kurias spendžiant dalyvavo ir buvęs žurnalistas, ir Ukrainos politikas, ir galbūt nemažai kitų asmenų, skelbiama Laisvosios Europos radijo (RFE/RL) portale.

Nuotrauka buvo paskelbta buvusio Ukrainos reporterio, kaip pats tvirtina, dirbančio Vašingtone įkurtoje konsultavimo paslaugas teikiančioje organizacijoje, „Facebook“ puslapyje.

Ją labai greitai pamatė Ukrainos ir Rusijos reporteriai, tačiau žiniasklaidos kanalai dėl kraujo vaizdo jos viešinti nesiryžo.

Babchenko in his own words about why he participated in the faking of his death. Even his wife didn’t know pic.twitter.com/UkruCbYkYv — Ian Bateson (@ianbateson) May 30, 2018

Nuotrauką paskelbęs reporteris Jevgenijus Laueras gegužės 29 d. kalbėdamas su RFE/RL pasakė, kad tą kraupų kadrą jam perdavė šaltinis iš teisėsaugos struktūros, kurį įvardyti jis atsisakė.

Praeityje įvairiuose Ukrainos žiniasklaidos kanaluose dirbęs J. Laueras pastaruoju metu yra siejamas su įmone „Trident Group LLC“. Vašingtone Arlingtono rajone įkurta bendrovė, kaip pati nurodo, specializuojasi įstatymų vykdymo priežiūros, tyrimų, informacijos rinkimo ir analizavimo, taip pat konfliktų prevencijos ir sprendimo, tarptautinės rizikos kontrolės, asmeninės apsaugos ir specialiųjų operacijų vykdymo srityse.

Bendrovės prezidentas Jurijus Koškinas RFE/RL portalui patvirtino, kad J. Laueras iš tiesų dirba „Trident“, tačiau taip pat patikino nieko nežinąs apie šio asmens bendradarbiavimą su Ukrainos saugumo tarnyba vykdant pinklių, į kurias turėjo pakliūti galimi A. Babčenkos žudikai, spendimo operaciją.

Ką tik pasirodžiusią nuotrauką atsisakė viešinti ir RFE/RL, tačiau ne vien todėl, kad joje matomas kraujas, bet ir dėl neaiškių jos patekimo viešumon šaltinių.

Next time you show me photos from Syria by ''White Helmets'' I will show photo of ''dead Arkady Babchenko killed by Putin''.

Ukraine just owned the whole journalism, from now on never trust emotional articles and photos. pic.twitter.com/77ch0XLesP— Антикаратель (@Antikaratel) May 30, 2018