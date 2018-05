Izraelio kariuomenė ketvirtadienį pranešė praeitą naktį smogusi dešimtims iraniečių karinių taikinių Sirijoje po izraeliečių pajėgų okupuotose Golano Aukštumose apšaudymo raketomis, dėl kurio kaltinamas Iranas. Izraelio kariuomenė „smogė dešimtims Irano karinių taikinių Sirijoje“, žurnalistams sakė kariškių atstovas Jonathanas Conricusas. Susiję straipsniai: Iraniečių pajėgos apšaudė raketomis Izraelio pozicijas Golano Aukštumose Sirija teigia numušusi dešimtis Izraelio raketų Pasak jo, Izraelis smogė žvalgybos ir logistikos objektams, sandėliams ir transporto priemonėms, taip pat raketų leidimo vietoms. Šie smūgiai buvo viena didžiausių Izraelio karinių operacijų per kelerius pastaruosius metus ir didžiausia kada nors surengta prieš iraniečių taikinius. Tačiau J. Conricusas pabrėžė, kad Izraelis nesiekia didinti įtampos. Sirijos pajėgos ketvirtadienį paryčiais numušė dešimtis į šalį paleistų Izraelio raketų, valstybinė žiniasklaida citavo vieną šaltinį kariuomenėje, regione didėjant įtampai. „Dešimtys raketų buvo numuštos Sirijos oro erdvėje priešlėktuvinių sistemų“, – nurodė valstybinė naujienų agentūra SANA. Pranešime nepateikiama detalių, į kokius objektus Sirijos sostinėje buvo nutaikytos šios raketos. Anksti ketvirtadienį Damaske girdėjosi sprogimai. Video of siren going off in #Druze village of Majdal Shams in northern #Israel moments ago pic.twitter.com/F2EJHSRHFq

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) May 9, 2018 „Izraelis siekė sunaikinti priešlėktuvinės gynybos sistemas ir radarą“, – pridūrė SANA. Šis incidentas įvyko kelias savaites regione didėjus įtampai, o JAV prezidentui Donaldui Trumpui antradienį priėmus sprendimą pasitraukti iš tarptautinio susitarimo dėl Irano branduolinės programos. Izraelis jau seniai ragino Vašingtoną atlikti šį žingsnį. Pastarieji smūgiai buvo viena didžiausių Izraelio karinių operacijų per kelerius pastaruosius metus ir didžiausia kada nors surengta prieš iraniečių taikinius. Anksčiau ketvirtadienį Izraelio kariškiai nurodė, kad Irano pajėgos Sirijoje paleido apie 20 valdomų ir nevaldomų raketų į izraeliečių kariuomenės pozicijas okupuotoje Golano Aukštumų dalyje. Izraelis teigė, kad šią ataką surengė Sirijoje dislokuoti Irano Kudso (Jeruzalės) brigados daliniai. Kudso pajėgos yra misijas užsienyje vykdantis Irano elitinės Revoliucinės gvardijos specialusis padalinys. „Žinome, kad tai surengė Kudso pajėgos, – sakė J. Conricusas. – Izraelio kariuomenė labai rimtai vertina šia Irano ataką prieš Izraelį.“ Kariškiai nurodė, kad Izraelio priešraketinės gynybos sistemos keturias raketas numušė, o kitos nepasiekė jo kontroliuojamų teritorijų. Per šią ataką jokie izraeliečiai nenukentėjo. Tuojau po šių smūgių Damaske paryčiais buvo girdimi sprogimai, o tiesioginėse televizijos transliacijose buvo matyti virš Sirijos sostinės skriejančios raketos. Keletą jų Sirijos oro erdvės gynybos sistemos numušė. Sirijos valstybinė žiniasklaida informavo, kad Izraelio raketų smūgių taikiniais tapo karinės bazės, taip pat vienas ginklų sandėlis ir karinis radaras. Vis dėlto nebuvo nurodyta, kur yra šie taikiniai. Pasak jo, Izraelis smogė žvalgybos ir logistikos objektams, sandėliams ir transporto priemonėms, taip pat raketų leidimo vietoms. Izraelio laikraštis „Haaretz“ paskelbė, kad dalis šių smūgių buvo surengti prieš iraniečių pozicijas Sirijos gilumoje. Leidinys citavo neįvardytus šaltinius, kad atsakant į ataką Golano Aukštumose raketomis buvo smogta „dešimtims“ taikinių“. Izraelio kariuomenės atstovas sakė žurnalistams, kad šalies pajėgos per šią operaciją jokių nuostolių nepatyrė ir kad visi joje dalyvavę lėktuvai saugiai grįžo į savo bazes. J. Conricusas pridūrė, kad apie planuojamus smūgius buvo iš anksto informuota Rusija, kurios pajėgos vykdo operacijas Sirijoje. Kaip rašo „Haaretz“, ši operacija buvo didžiausia Izraelio ataka Sirijoje nuo 1974 metų, kai abi šalys sudarė paliaubas. „Nesiekiame eskaluoti“ Sirijos valstybinė naujienų agentūra SANA pridūrė, kad „dešimtys raketų buvo numuštos priešlėktuvinių sistemų Sirijos oro erdvėje“, tačiau dalis raketų taikinius pasiekė. Pasak J. Conricuso, Izraelio pajėgos smogė ir į jas ugnį paleidusioms sirų oro erdvės gynybos pajėgoms. Irano pareigūnai padėties kol kas nekomentavo. Vis dėlto J. Conricusas pabrėžė, kad Izraelis nesiekia didinti įtampos. „Nesiekiame eskaluoti padėties“, – sakė jis, bet pridūrė, kad Izraelis galingai smogs atgal, jeigu būtų užpultas. Izraelis kelias savaites skelbė perspėjimus, kad nesitaikstys su Irano pajėgų įsitvirtinimu kaimyninėje Sirijoje. Teheranas remia pilietinio karo krečiamos Sirijos prezidento Basharo al Assado režimą. Izraelis buvo kaltinamas dėl virtinės pastaruoju metu Sirijoje įvykdytų smūgių, nusinešusių iraniečių gyvybių, bet atsakomybės už tuos reidus nepripažino. Atrodo, kad Izraelis jau kelias savaites taip pat ruošėsi galimam Irano atsakui. D. Trumpo pasitraukimas iš branduolinės sutarties padidino įtampą regione, taip pat sukėlė netikrumą, kaip į šį žingsnį reaguos Iranas. Izraelio kariams – padidintos parengties režimas Trečiadienį kariniai šaltiniai skelbė, jog Sirijoje fiksuojamas „neįprastas Irano karių aktyvumas“. Informuojama, kad aktyvuotos priešraketinės gynybos priemonės ir nurodyta parengti slėptuvę nuo bombų. Izraelio gynybos pajėgos nurodė vietos valdžiai parengti slėptuvę nuo bombų. Toks sprendimas priimtas kariniams šaltiniams pastebėjus „neįprastą Irano pajėgų aktyvumą Sirijoje“, skelbia „Jerusalem Post“. Be to, Izraelio kariai padidino karinės parengties lygį ir aktyvavo priešraketinės gynybos sistemos elementus šiaurinėje šalies dalyje, rašo laikraštis. „Izraelio gynybos pajėgos pasirengusioms įvairiems scenarijams ir perspėja, kad bet kokie veiksmai prieš Izraelį sulauks deramo pasipriešinimo“, – pajėgų pranešimą cituoja „The Times of Israel“. Kacrino miesto, esančio Golano aukštumose, meras Dima Aparcevas partvirtino, kad vietos valdžia gavo nurodymą ruoštis galimiems incidentams. Jungtinių Valstijų diplomatinė atstovybė Tel Avive savo puslapyje internete skelbia perspėjimą dėl įtemptos situacijos Golanų aukštumų regione. „Dėl augančios įtampos regione Jungtinių Valstijų valstybės tarnautojai privalo gauti leidimą, ar jiems leidžiama vykti į Golando aukštumas“, – teigiama pranešime. Gegužės 6-ąją „Jerusalem Post“ skelbė, kad Izraelis rengiasi raketinei atakai prieš šiitų ginkluotus darinius Sirijoje, kuriuos remia Iranas. Remiantis Izraelio žvalgyba, Teheranas kuria planus surengti raketinę ataką Izraelyje. Balandžio 17 dieną Sirijos Chomso mieste buvo apšaudyta aviacijos bazė. Atsakomybę dėl atakos Sirijos kariuomenė suvertė Izraeliui. Teheranas pareiškė, kad Irano pajėgos pasirengusios „nubausti“ žydų valstybę už „agresyvius veiksmus“. Golano aukštumos 1944 metais atiteko Sirijai, tačiau po 1948-1949 metų arabų ir Izraelio karo abi pusės sutarė rajoną demilitarizuoti. Abi pusės nesilaikė paliaubų sąlygų ir kaltino viena kitą rengiant karines provokacijas. Izraelis po 1967 metų šešių dienų karo perėmė Golano aukštumas (juridiškai aneksija buvo įforminta tik 1981 metais).











67 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.