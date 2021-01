Daugeliu atvejų žinutes rašė Kremliaus kritikai, liaupsindami A. Navalną, kuris parskrido namo, nepaisydamas perspėjimų, kad bus sulaikytas, ir kaltinimų nusikalstama veikla (tiek opozicionierius, tiek jo rėmėjai visus kaltinimus atmetė), už kurią neva gresia dešimtmečiui ar ilgiau atsidurti už grotų, skelbia „Laisvosios Europos radijas / Laisvės radijas“.

„Paskambinau Navalno tėvams ir pasakiau, kad turi nuostabų sūnų, nusipelniusį Rusijos pilietį, drąsų ir padorų“, – tviteryje parašė opozicijos politikas Jevgenijus Roizmanas, 2013–2018 m. ėjęs Jekaterinburgo mero pareigas.



Taip pat jis paskelbė A. Navalno ir jo žmonos Julijos nuotrauką, kuria socialinio tinklo naudotojai dalijosi ir kituose komentaruose.

Kontrastą už drąsą giriamam A. Navalnui sudarė užuominos apie V. Putiną, kad jis yra bailys. Be kitų dalykų, internautai paminėjo lėktuvo, kuriuo skrido A. Navalnas, nukreipimą, gausias saugumo pajėgas Vnukovo oro uoste, kur jis turėjo nusileisti, ir griežtus policininkų veiksmus prieš opozicionieriaus pasitikti susirinkusius rėmėjus.

Vienoje kandžioje žinutėje buvo spėjama, jog „Kremliui baigėsi sauskelnės“.



„Smarvės nebeįmanoma užmaskuoti“, – tviteryje parašė Levas Šlosbergas, Pskovo srities regioninės valdžios opozicijos narys.

Londono karališkojo koledžo Rusijos instituto direktorius Samas Greene’as prieš A. Navalnui sugrįžtant parašė, kad „jeigu valdžia yra išmintinga, leis Navalnui ramiai išeiti iš oro uosto, žinodama, jog visada galės jį suimti vėliau, kad kilęs ažiotažas atrodytų juokingai“.

If the authorities are wise, they will let Navalny walk out of the airport on his own steam - knowing they can always arrest him later - in order to make all of the hype look ridiculous. Not quite sure how that would jive with the police and air traffic response, tho. https://t.co/AkGfnPZUbd