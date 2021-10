„Turime skubiai atlikti tyrimus, kad išsiaiškintume, ar ši delta plius mutacija yra labiau užkrečiama, ar ji turi dalinės imuninės evazijos savybių, – tviteryje rašė S. Gottliebas. – Nėra aiškių požymių, kad ji būtų daug labiau užkrečiama, tačiau turėtume pasistengti greičiau apibūdinti šias ir kitas naujas atmainas. Turime tam priemonių.“

S. Gottliebo komentarai nuskambėjo, Jungtinei Karalystei sekmadienį pranešus apie didžiausią naujų atvejų šuolį nuo liepos vidurio – maždaug nuo tada, kai premjeras Borisas Johnsonas leido panaikinti daugumą su COVID-19 susijusių ribojimų, arba vadinamosios „Laisvės dienos“.

Per pastarąsias šešias savaites savaitinis mirčių nuo viruso skaičius viršijo 800 ir buvo didesnis nei kitose didžiausiose Vakarų Europos šalyse, rodo naujienų agentūros „Bloomberg“ surinkti duomenys.

Iki šiol Jungtinėje Karalystėje užregistruota beveik 140 000 mirčių, susijusių su COVID-19.

Delta plius atmainą sudaro K417N mutacija, kuri kelia susirūpinimą, nes yra siejama su beta atmaina, o ši, savo ruožtu, yra susijusi su padidėjusia pakartotinio užsikrėtimo rizika.

Britų mokslininkai birželio pabaigoje teigė, kad dar nėra įrodymų, jog nauja mutacija kelia dar didesnį susirūpinimą. Viename spalį Vokietijoje publikuotame straipsnyje nustatyta, kad nors tiek delta, tiek delta plius atmaina infekuoja plaučių ląsteles daug efektyviau nei originali koronaviruso atmaina, delta plius atmaina neatrodo daug pavojingesnė už delta.

S. Gottliebas, kuris yra „Pfizer“ direktorių valdybos narys, FDA vadovavo nuo 2017 iki 2019 metų. Jis reklamuoja savo naująją knygą „Uncontrolled Spread: Why Covid-19 Crushed Us and How We Can Defeat the Next Pandemic“ („Nekontroliuojamas plitimas: Kodėl COVID-19 mus sugniuždė ir kaip galime įveikti kitą pandemiją“).