Begalė socialinių tinklų naudotojų suskubo komentuoti trečiadienį Palm Bičo oro uoste nufilmuotą epizodą. Jis įvyko netrukus po to, kai Donaldas Trumpas paliko Baltuosius rūmus, užleisdamas juos Joe Bidenui, laimėjusiam prezidento rinkimus daugiau nei 7 mln. balsų persvara ir santykiu 306 ir 232 rinkikų kolegijoje, primena „The Guardian“.

Iš nufilmuotos medžiagos matyti, kaip D. Trumpas akimirkai stabteli, kad pamotų į oro uostą atvykusiems fotografams, tačiau jo žmona – įspūdingais raštais marginta suknia dėvinti ir po tamsiais akiniais žvilgsnį slepianti M. Trump – net nesulėtino žingsnio.

Nutaisiusi akmeninę miną ji ryžtingai žingsniavo toliau ir netrukus dingo iš kadro, palikdama sutuoktinį stovėti vieną.

Beveik nekyla abejonių, kad „M. Trump nutarė, jog jai gana šitų nesąmonių“, mano nuorodomis į vaizdo įrašą besidalijantys internautai.

Nothing has ever been truer... pic.twitter.com/q09bCfMZfC — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) January 20, 2021

Atrodo, kad M. Trump ir iš tiesų nekantrauja pagaliau pasimėgauti sau daug mielesniu moters, kurios vyras nuolat žaidžia golfą, todėl beveik visą laiką tenka leisti vienai, gyvenimu ir, užvis svarbiausia, pagaliau pasišalinti iš visuomenės akiračio.

Nuo tada, kai 2015-ųjų vasarą D. Trumpas paskelbė dalyvausiąs Respublikonų partijos pirminiuose rinkimuose, spėlionių apie tai, ką apie jį galvoja jo žmona ir kaip ji galėtų vykdyti pirmosios šalies ponios pareigas, toli gražu netrūko.

Melania is totally done. She already quit posing.

pic.twitter.com/BRoBardBgx — Diego E. Barros (@diegoebarros) January 20, 2021



Taip pat netrūko pranešimų, sėjusių abejones dėl buvusios pirmosios JAV poros santykių (pavyzdžiui, apie tai, kad Baltuosiuose rūmuose sutuoktiniai miega atskiruose miegamuosiuose). Žmonės ir patys it apsėsti ieškojo tiesą apie Trumpų santuoką neva atskleisti galinčių ženklų, vos tiktai pasitaikydavo proga išvysti porą pasirodančią viešai.

D. Trumpui pastaroji santuoka – trečia. Lygiai kaip ankstesnes, ją temdo kalbos apie neištikimybę. D. Trumpas įvairius tokio pobūdžio tvirtinimus neigia, nepaisant to, kad pripažino, jog yra sumokėjęs pornožvaigždei ir „Playboy“ modeliui.

Nieko gero trečios D. Trumpo santuokos reputacijai nedavė ir Melanios pozavimo Ievos kostiumu istorija, pailiustruota žiniasklaidos akiratin patekusiomis nuotraukomis, nors D. Trumpui tai ir nebuvo kokia nors naujiena.

Bestseleriu tapusios knygos „Melania and Me“ autorė Stephanie Winston Wolkoff, galop pašalinta iš Trumpų draugų ir patarėjų rato, be to, paviešinusi keletą tarp jos ir M. Trump įvykusių pokalbių, buvusios pirmosios poros santuoką pavadino susitarimu.

Dabar, kai D. Trumpui antrą kartą surengta apkalta ir jam teks suktis nuo baudžiamosios atsakomybės, o virš jo verslo pakibo grėsmė, Palm Biče nufilmuoti kadrai davė dar daugiau pagrindo manyti, kad jei Melania pateiktų prašymą skyryboms, taptų tiesiog akivaizdu, kokio pobūdžio susitarimas galėjo būti jos ir D. Trumpo santuoka.

Jacqueline Newman, Niujorke veikiančio advokatų biuro „Berkman Bottger Newman & Rodd“ partnerė, kalbėdama su „Daily Mirror“ pasakė štai ką: „Spėju, kad ji gautų išmokų pinigais, taip pat dalį nekilnojamojo turto. Jai liktų ir visas šiuo metu jos vardu užrašytas turtas. Nenustebčiau, jei paaiškėtų, kad kalbama apie sumas, svyruojančias tarp 20 ir 50 mln. dolerių (16,5–41,1 mln. eurų).“

„Manau, ateinančiais metais turėtų paaiškėti, kokia bus judviejų santuokos ateitis“, – pridūrė ji.

Kaip rašoma portale news.com.au, pasibaigus etapui Baltuosiuose rūmuose, M. Trump skaičiuoja minutes, kada galės išsiskirti su buvusiu prezidentu.

Būtent tokią nuomonę per neseniai duotą interviu išsakė paties D. Trumpo dukterėčia Mary Trump, pernai parašiusi kandžia kritika persunktus prisiminimus apie savo dėdę – anot jos, patį pavojingiausią žmogų pasaulyje, nesuvokiantį, kas yra meilė ir šilti jausmai.

D. Trumpo prezidentavimo kadencijai einant į pabaigą, daugelis mėgino nuspėti, kokia galėtų būti trečios jo santuokos ateitis.

Kol D. Trumpas kaip įmanydamas stengėsi išlikti poste, tvirtindamas, kad rinkimai iš jo pavogti, o stulbinama J. Bideno pergalė – balsų klastojimo rezultatas, penkiasdešimtmetė pirmoji ponia buvo akivaizdžiai suinteresuota kuo greičiau palikti Vašingtoną.

„Melanios čia jau nėra, – po gruodžio 6 d. įvykusio Kapitolijaus šturmo kanalui CNN sakė vienas Baltiesiems rūmams artimas šaltinis. – Ji nebėra nei psichologiškai, nei emociškai nusiteikusi į tai įsitraukti.“

„Pavadinčiau ją per nenorą savo pareigas ėjusia pirmąja ponia; ji darė tai dėl vyro“, – dienraščiui „The New York Times“ sakė Niujorke M. Trump pažinojęs visuomenės gyvenimo temomis rašantis R. Couri Hay.

Pasak R. Couri Hay, išvykusi iš Vašingtono M. Trump „taps dar mažiau matoma ir dar sunkiau pasiekiama“.

„Kuo nuoširdžiausiai manau, kad amerikiečiai turi ją paleisti“, – pridūrė publicistas.