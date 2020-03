Po nakties neatpažino savo namų: gražu, bet daugiau patirti nenorėčiau

Audros vėjas sukėlė ežere bangas ir bloškė jas ant pakrantės namų, informuoja independent.co.uk.

Kadangi oro temperatūra buvo žemiau nulio, dalis Hamburgo miesto virto Disnėjaus pasaka „Frozen“ („Ledo šalis“) – vanduo prišalo prie namų durų, prie langų, stogų, prie mažiausių puošybos detalių ir pan.

„Atrodo lyg netikra, nerealu, – CNN teigė gyventojas Edas Misas. – Viduje tamsu. Šiek tiek baugu, kraupoka.“

Pasak E. Miso, galinis namo kiemas atrodo dar prasčiau – jame užšalo 3 m storio vandens sluoksnis.

Prie namų prišalę ledo luitai – unikalus reginys, tačiau dalis gyventojų baiminasi dėl galimos žalos savo būstui.

„Bijome, kad ledui ėmus tirpti, gali nukentėti namo struktūra dėl didelio svorio ant stogo, – skundėsi E. Misas. – Reginys gražus, bet daugiau nenorėčiau šito patirti.“

Susiję straipsniai Erio ežere atskilus ledo lyčiai teko gelbėti dešimtis žvejų

Homes frozen over along Lake Erie in Western New York — February 29, 2020 https://t.co/tcNkPxJQiQ przez @YouTube