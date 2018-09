Sveikatos priežiūros specialistas, gydytojas Oxiris Barbotas žiniaskladai sakė, kad keleivių simptomai – kosulys, pakilusi temperatūra ir pykinimas rodo į gripo virusą, rašo BBC.

Lėktuvui nusileidus Kenedžio oro uoste buvo paskelbtas karantinas po to, kai daugiau nei 100 žmonių pranešė pasijutę prastai.

Visi atskridę keleiviai buvo apžiūrėti specialistų.

Trys keleiviai ir septyni įgulos nariai paguldyti į ligoninę, jiems būtina intensyvi priežiūra.

Gydytojas O. Barbotas sakė tikintis, kad laboratoriniai tyrimų rezultatai bus paskelbti dar ketvirtadienį.

Pranešama, kad apie keleivių negalavimus informavo pats pilotas, kuomet didelei daliai keleivių pakilo temperatūra, jie ėmė kosėti.

Liudininkai praneša, kad lėktuvą pasitiko gausios medikų ir gelbėtojų komandos bei policijos ekipažai.

So I just landed from Dubai and now there is like tons of ambulances and fire trucks and police all over the place pic.twitter.com/i9QLh6WyJW— Vanilla Ice (@vanillaice) September 5, 2018