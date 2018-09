Ši krizė kilo Rusijos Tolimuosiuose Rytuose, kur vienas opozicijos kandidatas apkaltino prezidento Vladimiro Putino remiamą valdančiosios partijos atstovą „pavogus“ jo pergalę praėjusį sekmadienį vykusiuose gubernatoriaus rinkimuose. Komunistų partijos kandidatas 37 metų Andrejus Iščenka jau atrodė neabejotinai tapsiantis kitu Tolimųjų Rytų Primorės krašto gubernatoriumi, tačiau po kelių valandų rinkimų pareigūnai pranešė, kad netikėtai ėmė pirmauti Kremliaus partijos „Vieningoji Rusija“ kandidatas. Pirmadienį jis buvo paskelbtas rinkimų nugalėtoju. Susiję straipsniai: Po farsu virtusio interviu stebi radikalius pokyčius Rusijoje Lenkija prašo JAV steigti šalyje nuolatinę karinę bazę Sekmadienį regione vyko antrasis gubernatoriaus rinkimų ratas, kurio prireikė Kremliaus partijos kandidatui Andrejui Tarasenkai nesurinkus 50 proc. rinkėjų balsų pirmajame etape. Taip rusai išreiškė savo nepasitenkinimą dėl prieštaringai vertinamos pensijų reformos ir dėl Vakarų įvestų sankcijų blogėjančių ekonominių sąlygų. Nors retai kurie rinkimai Rusijoje praeina be kaltinimų balsų klastojimu, opozicija ir eiliniai Rusijos piliečiai sako, kad rinkimų biuletenių klastojimas ir kiti pažeidimai Tolimuosiuose Rytuose šį kartą buvo ypač akivaizdūs. Žengdama retą žingsnį CRK trečiadienį pripažino, kad per balsavimą Primorės krašte būta pažeidimų, ir rekomendavo regiono pareigūnams anuliuoti rinkimų rezultatus. Andrejus Tarasenka © Sputnik / Scanpix „Rimti pažeidimai“ „Daugeliu atvejų, daugiausia paskutiniame etape, būta rimtų įstatymo pažeidimų“, – pareiškė CRK pirmininkė Ela Pamfilova, paminėdama suklastotų balsavimo lapų dėjimą į balsadėžes, spaudimą rinkėjams ir papirkinėjimus. Tačiau pareigūnai atmetė kaltinimus, kad balsavimo rezultatai buvo suklastoti Kremliaus palaikomo kandidato naudai. Pasak E. Pamfilovos, rinkimų tvarkos pažeidimais skundėsi abu kandidatai. Tuo metu V. Putino atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Kremlius palaiko CRK poziciją, tačiau pridūrė, jog gubernatoriaus pareigas einantis A. Tarasenka liks savo poste. Jeigu regiono rinkimų pareigūnai paskelbs rezultatus negaliojančiais, nauji gubernatoriaus rinkimai turi būti suorganizuoti per tris mėnesius. Anksčiau šį mėnesį V. Putinas išreiškė savo paramą A. Tarasenkai. „Žinau, kad jūsų laukia antras etapas, – sakė V. Putinas per susitikimą. – Manau, kad viskas bus gerai.“ Pasak rinkimus stebinčio judėjimo „Golos“ atstovo Stanislavo Andreičiuko, jeigu rinkimų rezultatai būtų paskelbti negaliojančiais, tai būtų pirmas toks atvejis bent jau nuo 2005 metų, kai Kremlius panaikino gubernatoriaus rinkimus, o 2012 metais juos sugrąžino. „Tai gana retas atvejis“, – sakė nepriklausomas rinkimų stebėtojas naujienų agentūrai AFP. Anksčiau šį mėnesį Kremlius patyrė dar keletą smūgių Chabarovske, Chakasijoje ir Vladimire, kur Kremliaus palaikomiems kandidatams nepavyko iškovoti pergalės per pirmąjį rinkimų etapą. Antrasis rinkimų ratas tuose regionuose numatytas sekmadienį.

