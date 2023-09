Kinijos valstybinė standartinių žemėlapių kartografijos tarnyba rugpjūčio 29 d. pristatė 2023 m. geografinių žemėlapių komplektą, kuriame Amūro upėje esanti Didžioji Usurijsko sala pažymėta kaip Kinijos Liaudies Respublikos teritorija.

Vadovaujantis 2008 m. susitarimu tarp Rusijos ir Kinijos, sala buvo padalyta abiem šalims. Remiantis nauju oficialiu Kinijos žemėlapiu, visa sala yra labiausiai į rytus nutolęs Kinijos teritorijos taškas. Aiškinamosiose pastabose pabrėžiama, kad „žemėlapis sudarytas laikantis nacionalinių Kinijos ir kitų pasaulio šalių sienų įforminimo standartų“, rašo „The Moscow Times“.

Didžiosios Usurijsko salos plotas, priklausomai nuo vandens lygio upėje, varijuoja nuo 327 iki 350 kvadratinių kilometrų. Nuo XIX a. pradžios Rusija ir Kinija ilgai kovojo dėl salos kontrolės, bet 1920–1930 m. salą „saugojo“ sovietų pajėgos.

Subyrėjus Sovietų Sąjungai, sala liko Rusijos jurisdikcija. Kinija itin domėjosi šia teritorija ir ginčijosi dėl jos statuso nuo 1964-ųjų.

The 2023 edition of China's standard map was officially released on Monday and launched on the website of the standard map service hosted by the Ministry of Natural Resources. This map is compiled based on the drawing method of national boundaries of China and various countries… pic.twitter.com/bmtriz2Yqe