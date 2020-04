65-erių metų Kim Pyong Ilas yra vienintelis gyvas Šiaurės Korėjos įkūrėjo, Kim Il Sungo, sūnus. Aštuntajame dešimtmetyje pralaimėjęs kovą dėl valdžios prieš savo netikrą brolį Kim Jong Ilą – kuris valdė šalį nuo 1994 iki 2011 metų, – Kim Pyong Ilas keturis dešimtmečius dirbo diplomatinėse atstovybėse užsienyje, įskaitant tokias šalis kaip Vengrija, Bulgarija, Suomija, Lenkija ir Čekija. Praėjusiais metais Kim Pyong Ilas sugrįžo į Pchenjaną.

Nors Kim Pyong Ilas daugiausia laikosi nuošalyje, – faktiškai jis buvo eliminuotas iš valstybinės žiniasklaidos ir jam, sugrįžus į gimtąją šalį, taip ir nepavyko susigrąžinti pakankamos įtakos, kad galėtų rimtai pretenduoti į valdžios struktūras, – kai kurie Šiaurės Korėjos apžvalgininkai teigia, kad jis vis dėlto galėtų perimti lyderio postą iš 36-erių metų Kim Jong Uno, kuris nėra įvardinęs savo perėmėjo. Pirmiausia dėl to, kad Kim Pyong Ilas turi giminystės ryšį su Kim Jong Unu, be to, yra vyras.

Konservatyviai nusiteikę Pchenjano vadovai vyrai akivaizdžiai priešintųsi valdžios vairo perdavimui Kim Yo Jong – Kim Jong Uno jaunesnei seseriai, kuri pastaruosius kelerius metus nuolat buvo šalia brolio, padėdama jam vykdyti politiką, – teigia Thae Yong Ho, buvęs Šiaurės Korėjos diplomatas, dirbęs šalies ambasadoje Londone, vėliau, 2016 metais, dezertyravęs į Pietų Korėją. Toks pasipriešinimas kiltų visų pirma dėl jos lyties ir gana jauno amžiaus – jai apie 30.

„Problema ta, kad Kim Yo Jong vadovaujama Šiaurės Korėja vargu ar būtų tvari“, – sakė Thae Yong Ho perspėdamas, kad kolektyvinė vadovybė, jai esant nominalia vadove, galiausiai galėtų sukelti chaosą šalyje.

„Kad to išvengtų, kai kurie vadovai gali mėginti susigrąžinti į valdžios centrą Kim Pyong Ilą, kuriam šiuo metu taikomas namų areštas“, pažymėjo Thae Yong Ho.

Kiti nemano, kad Kim Pyong Ilas turi šansų. Pietų Korėjos valdančiosios partijos įstatymų leidėjas Kim Byeong–ki, parlamento žvalgybos komiteto narys, sekmadienį socialinėje žiniasklaidoje teigė, kad nėra jokių ženklų, jog Kim Pyong Ilas galėtų perimti valdžią iš Kim Jong Uno, jei dabartinis lyderis nebegalėtų toliau vadovauti šaliai.



„Man juokingos tokios teorijos“, – sakė jis.

Šiaurės Korėja dažnai ištremia tuos, kurie netenka palankumo, nusiųsdama juos į užsienį ir taip mėgindama nuslopinti jų įtaką, bet tuo pat metu užtikrindama jiems finansavimo šaltinį, kuris išlaiko juos priklausomus nuo Pchenjano vadovų.

Jei valdžios vairą perimtų Kim Pyong Ilas, pavojus iškiltų dideliam būriui dabartinių aukščiausios grandies vadovų, ištisus dešimtmečius mėginusių užgniaužti jo įtaką. Kai Kim Jong Unas stojo prie valdžios vairo po savo tėvo mirties 2011 metais, jis labai greitai eliminavo galimas rizikas: surengė egzekuciją savo dėdei Jang Song Thaekui, vienu metu ėjusiam jo pavaduotojo pareigas, ir buvo įtariamas įsakęs nužudyti savo vyresnįjį įbrolį Kim Jong Namą Malaizijoje, gyvenusį faktinėje tremtyje.

Tas faktas, kad Kim Pyong Ilas išgyveno valdančiosios šeimos vykdomus valymus, galbūt byloja apie tai, kad Kim Jong Unas niekada nevertino jo kaip galimo konkurento, eilę metų išlaikydamas jį užsienio diplomatinėse atstovybėse ir per atstumą.

2015 metais Kim Pyong Ilas buvo paskirtas Šiaurės Korėjos ambasadoriumi Čekijos Respublikoje, o 2017 metais, kai buvo nužudytas Kim Jong Namas, jam buvo suteikta papildoma apsauga.

Kim Pyong Ilas, Milošas Zemanas Vida Press





„Daug laisvesnis gyvenimas“

Kim Pyong Ilas, kol buvo Europoje, elgėsi santūriai, nors ir paliko gan ryškų įspūdį. Pasak Lubomiro Zaoraleko, ėjusio Čekijos užsienio reikalų ministro pareigas nuo 2014 iki 2017 metų, „jo stilius ir manieros buvo tokios, kad galėjai pamanyti, jog jis kilęs iš Pietų Korėjos.“

„Akivaizdžiai buvo justi, kad jis įsitvirtinęs Europoje ir kad jis čia gyvena savo gyvenimą, – sakė L. Zaoralekas. – Kalbėdamas jis visada atsargiai rinkosi žodžius, bet visada aiškiai ir suprantamai. Ir atrodė, kad gyvena daug laisvesnį gyvenimą nei kiti šiaurės korėjiečiai.“

Kim Pyong Ilas grįžo į Pchenjaną praėjusių metų lapkritį, tad Kim Jong Unas galėjo atidžiau jį stebėti, rašė „JoongAng Ilbo“ laikraštis cituodamas žvalgybos tarnybos šaltinius.

Pietų Korėjoje ne vieną dešimtmetį sklandė su jo vardu siejami nepatvirtinti pranešimai apie šeimos intrigas, neretai įskaitant namų areštus ir pasikėsinimus į gyvybę. Dar prieš diplomatinę tarnybą užsienyje, jis tarnavo kariuomenėje, kur vadovavo elitiniam asmens sargybinių padaliniui, be to, užėmė pareigas valdančiojoje partijoje, skelbia Pietų Korėjos suvienijimo ministerija.

Lyties klausimas

Jo motina Kim Song Ae – antroji valstybės įkūrėjo žmona – buvo įtakinga aštuntajame dešimtmetyje ir stūmė Kim Pyong Ilą į valdžios struktūrą. Bet netrukus ji prarado palankumą, iškart po to, kai perėmėju buvo paskelbtas Kim Jong Ilas.

Tie žmonės, kurie atmeta Kim Yo Jong galimybes tapti savo brolio įpėdine dėl jauno amžiaus ir lyties, dabar didžiąja dalimi Kim Pyong Ilą vertina kaip galimą pretendentą, teigia Rachelė Monyong Lee, buvusi JAV vyriausybėje dirbanti Šiaurės Korėjos analitikė.

„Labai mažai tikėtina, kad jis turi ryšių ar palaikymą, būtinus, kad taptų kitu Šiaurės Korėjos lyderiu, – sakė ji. – Kim Yo Jong užima specialųjį statusą šalies režime, ir šiuo atveju, manyčiau, jos ryšys su Kim Jong Uno šeima nusveria lyties klausimą.“