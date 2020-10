Skelbiama, kad vyras atsisakė paspausti ranką A. Lukašenkai.

Kaip savo advokatui Viktorui Mackevičiui pasakojo S. Cichanouskis, į susitikimą KGB kalėjime iš Žodzino kalėjimo jį išvežė ankstų rytą. Kalinį lydėjo kaukėti asmenys. S. Cichanouskis buvo nuvežtas į Minske esantį kalėjimą ir nuvestas į nedidelę salę, skelbia tut.by.

Ant stalo jau buvo išdėliotos lentelės su kalinių pavardėmis: Babarika, Znakas, Salėjus, Škliarovas ir kiti. Iš viso buvo 12 žmonių, visiems jiems šis susitikimas buvo netikėtas.

„Įėjo A. Lukašenka ir ėmė visiems spausti rankas. Siarhejus vengia spausti ranką, nes saugosi koronaviruso. Jis taip pat nenorėjo, kad kameros jį filmuotų televizijai skirtai vaizdinei medžiagai“, – pasakojo V. Mackevičius.

„Tada penkias valandas vyko susitikimas su A. Lukašenka, kurio metu iš esmės visą laiką kalbėjo tik jis pats. S. Cichanouskis vis bandė išdėstyti savo poziciją, kad yra sulaikytas remiantis nepagrįstais kaltinimais, ir, pasinaudodamas atstovo spaudai buvimu, pasipiktinti, jog valstybinė žiniasklaida apie jį skleidžia melagingą informaciją: apie tai, kad jis neva dirba Rusijos Federacijai, Vakarams, apie jo pažintį su Škliarovu ir panašiai“, – tęsė S. Cichanouskio advokatas.

Aliaksandras Lukašenka © Stopkadras

S. Cichanouskis taip pat pasiteiravo, kodėl paskelbta jo žmonos S. Cichanouskajos paieška, kodėl susitikime nedalyvauja Marija Kalesnikava. Kaip sakė S. Cichanouskis, iš A. Lukašenkos atsakymų jam tapo aišku, kad A. Lukašenka yra gerai susipažinęs su baudžiamųjų bylų tyrimo eiga ir tuo, kokiomis sąlygomis S. Cichanouskis buvo laikomas kalėjime.

Taip pat buvo išsakyti priešingi požiūriai dėl to, ar dalyvavimas politikoje gali daryti įtaką baudžiamiesiems kaltinimams. S. Cichanouskiui buvo leista suprasti, kad paleistas jis bus negreitai. Be to, buvo tvirtinama, jog kalinių likimą spręs teismas, o situacija yra kontroliuojama.

„Kaip paaiškino mano ginamasis, kalbantis apie konstitucinę reformą jis pasakė, kad jis ir kiti susidomėję susitikimo dalyviai yra pasirengę ir galėtų išdėstyti savo pasiūlymus, tačiau ne su antrankiais kalėjime, o laisva valia“, – dėstė V. Mackevičius.

Naktį iš spalio 10 į 11 dieną S. Cichanouskis praleido KGB kalėjime. Po to jis ir vėl buvo nugabentas į Žodzino kalėjimą.

Vėliau vyrui buvo leista paskambinti S. Cichanouskajai. Sutuoktinių pokalbis vyko stebint prižiūrėtojams.

Baltarusijos opozicijos Koordinacinės tarybos prezidiumo narė M. Kalesnikava KGB kalėjime vykusiame susitikime su A. Lukašenka dalyvauti atsisakė. Apie tai „Echo Moskvy“ eteryje antradienį papasakojo jos advokatas Aliaksandras Pylčenka, praneša tut.by.

Jo teigimu, penktadienį, spalio 9 d., į Žodzino kalėjimą pas M. Kalesnikavą atvyko „du malonios išvaizdos vyriškiai“ ir pasiūlė jai važiuoti į susitikimą su A. Lukašenka.

M. Kalesnikava jiems atsakė, kad nemato prasmės bendrauti su A. Lukašenka, nes opozicija dar prieš pusantro mėnesio ragino šalyje nutraukti smurtą, o dabar „visi kalėjime arba išvaryti iš šalies“.

„Be to, jūs neprisistatėte, man jau gana, mane pusantros paros vežiojo po Baltarusiją, tada aš nežinojau, kur esu. Kad nebijočiau važiuoti, žmonės privalo prisistatyti, pasakyti, kas jie ir kur veža. O dabar jau pasakiau: man būti Žodzino izoliatoriuje yra ramiau, nei važiuoti su nepažįstamais žmonėmis“, – M. Kalesnykavos žodžius perdavė A. Pylčenka.

Aliaksandras Lukašenka KGB izoliatoriuje susitiko su sulaikytais opozicionieriais

Lukašenkos šou už grotų

A. Lukašenkos „šou“ už grotų vertinusiems kaip silpnumo simbolį, sekmadienį žiauriai su demonstrantais besielgiantis režimas pasiuntė kitokią žinutę.

Taip rašo Vokietijos žurnalas „Der Spiegel“. „Tai, kas sekmadienį vyko Minsko gatvėse, kartais priminė situaciją prieš du mėnesius – smurtą, pasireiškusį iš karto po prezidento rinkimų. Jėgos struktūrų pareigūnai buvo žiauresni ir agresyvesni nei pastarosiomis savaitėmis, jie siekė užgniaužti susirinkti norėjusius taikius demonstrantus“, – pasakoja žurnalistė Christina Hebel.

Kaip skelbia leidinys, savaitgalį Baltarusija sulaukė įvairių žinučių. Šeštadienį nepripažintas prezidentas A. Lukašenka susitiko su suimtais opozicijos atstovais, tarp jų buvo ir Viktoras Babarika. Kaip pranešė A. Lukašenkai artimas „Telegram“ kanalas „Pul pervovo“, Valstybės saugumo komiteto (KGB) kalėjime įvykęs susitikimas truko keturias su puse valandos. Be to, buvo paskelbtas trumpas susitikimo vaizdo įrašas.

A. Lukašenka pirmą kartą leido skelbti tokius kadrus su politiniais priešininkais. „Susitikimas buvo netikėtas visiems. Tokiu būdu A. Lukašenka pripažino, kad šalyje yra politinių kalinių“, – interviu „Der Spiegel“ sakė politologė Olga Dryndova.

O. Dryndova kalba apie „silpnumo simbolį“. Jos manymu, šis A. Lukašenkos susitikimas rodo, kad jis, žengdamas tokį žingsnį, nebematė kitos išeities. Po rinkimų, kuriuose buvo gausu klastojimo ir manipuliacijos, Baltarusija atsidūrė aklavietėje, aiškina politologė. Kol kas nei protestuotojai, nei represijas taikantis režimas nepajėgė situacijos išspręsti savo naudai.

Be to, minėtame trumpame susitikimo su opozicijos nariais vaizdo įraše girdėti galima tik A. Lukašenką. Atrodo absurdiškai, kai vadovas prie stalo susirinkusiems priešininkams pasakoja, kad vysto dialogą, o paskui juos informuoja, kad naujos konstitucijos negalima parašyti gatvėse, o tą galima suprasti kaip įspėjimą demonstrantams. Neaišku, kiek savanoriškas buvo opozicijos narių sprendimas dalyvauti šiame susitikime.

Suprantama, kad A. Lukašenka dialogą su savo oponentais plėtos tik tada, kai šis klostysis atsižvelgiant į jo sąlygas. Vargiai galima numatyti, kiek tokiu būdu galima išspręsti šalyje susiklosčiusią situaciją ir išeiti iš aklavietės. A. Lukašenka, panašu, dar labai nutolęs nuo realių derybų, kurios vyktų, tarkime, prie apvalaus stalo su įvairiais opozicijos atstovais. Be to, jo elgesys neatrodo logiškas.

„Viskas tiesiog nedera tarpusavyje: viena vertus, A. Lukašenka kalba apie dialogą, kita vertus, jėgos struktūrų pareigūnai šįkart protestus malšina dar aršiau. Tačiau jo elgesys ne visada būna logiškas“, – dėsto O. Dryndova.

Vokietijos Marshallo fondo Berlyne Vidurio ir Rytų Europos programų vadovas Joergas Forbrigas A. Lukašenkos veiksmuose įžvelgia ketinimus pakenkti svarbios demokratinio judėjimo lyderės pozicijai, kurią siekia išlaikyti S.Cichanouskaja. Todėl, J. Forbrigo teigimu, A. Lukašenka dabar žvalgosi į V. Babariką, kurį, analitiko manymu, planuojama sugrąžinti į politinį žaidimą.

Kaip pranešė gerai informuotas Kremlių kritiškai vertinančios radijo stoties „Echo Moskvy“ vyriausiasis redaktorius, V. Babarikos pavardė buvo minima ir A. Lukašenkos derybų su V. Putinu Sočyje metu.

Manoma, kad A. Babarika Kremliui yra priimtinesnis nei S. Cichanouskaja, kurią Kremliaus atstovas spaudai vadina tik „Baltarusijos piliete“. Jau pasigirsta spėlionių apie V. Babarikos paleidimą. Ar gali būti, kad tokiu būdu A. Lukašenka siunčia žinutę Maskvai?

„S. Cichanouskaja ir kiti opozicijos atstovai mano, kad A. Lukašenka bando laimėti laiko ir, pasitelkdamas reformas, susilpninti protestus. S. Cichanouskaja „Twitter“ rašė apie „dialogo imitaciją“, kuria A. Lukašenka tenori suskaldyti baltarusius“, – rašo „Der Spiegel“.