Praeitą savaitę dalį pietinių ir vidurio valstijų paralyžiavusi šaltų orų masė pareikalavo daugiau kaip 70 žmonių gyvybių, milijonus gyventojų laikinai paliko be elektros ir užšaldė vandentiekio vamzdynus.

„Viskas, kas įvyko šią savaitę, buvo numatoma ir išvengiama“, – televizijai CBS sakė Hjustono meras Sylvesteris Turneris. Anot jo, jau seniai buvo aišku, kad Teksaso nepriklausoma elektros tinklų sistema yra pažeidžiama ekstremalių orų.

S. Turneris pabrėžė, kad Hjustonui, ketvirtam pagal dydį JAV miestui, labai stinga vandentiekio ir kanalizacijos sistemų atsarginių dalių ir priemonių bei santechnikų, bet aprūpinimas vandeniu palaipsniui atkuriamas.

Tiek Hjustone, tiek netoliese esančiame Galvestono mieste sekmadienį jau buvo atšaukti nurodymai gyventojams virinti geriamąjį vandenį.

Vis dėlto sekmadienį apie 28 tūkst. namų tebebuvo likę be elektros, rodo tinklalapio Poweroutage.us duomenys. Be to, daugelis teksasiečių sulaukė papildomo akibrokšto: dalies gyventojų sąskaitose už elektrą buvo įrašytos neįprastai didelės sumos, kai kada siekiančios tūkstančius dolerių. Vienas namų ūkis suvartojo elektros net už 16 tūkst. dolerių (13,2 tūkst. eurų).

Dauguma vartotojų šioje valstijoje už elektrą moka pagal fiksuotus įkainius. Tačiau dalis sutarčių yra pagrįstos kintamais tarifais, leidžiančiais sutaupyti, kai orai būna palankūs, bet smarkiai išpučiančiais sąskaitų sumas užėjus šalčiams.

Teksaso gubernatorius Gregas Abbottas šeštadienį susitiko su abiejų pagrindinių partijų įstatymų leidėjais aptarti didelių sąskaitų problemą. „Mums tenka atsakomybė apsaugoti teksasiečius nuo jų sąskaitų už energiją staigių padidėjimų“, – sakė jis.

S. Turneris savo ruožtu pareiškė, kad „šios lupikiškos išlaidos [turėtų būti] apmokėtos Teksaso valstijos, o ne individualių vartotojų, nes ne jie sukėlė šią katastrofą“.

Prezidentas Joe Bidenas didžiojoje Teksaso dalyje šeštadienį paskelbė didelės gaivalinės nelaimės padėtį. Šis žingsnis paveiktoms teritorijoms atveria galimybę gauti labai reikalingos finansinės ir administracinės pagalbos.

Baltųjų rūmų atstovė Jen Psaki sekmadienį sakė, kad J. Bidenas viliasi aplankyti Teksasą jau ateinančią savaitė, jeigu galėtų tai padaryti netrikdydamas atkūrimo pastangų.

Teksase išrinktas respublikonas Atstovų Rūmų narys Michaelas McCaulas sakė, kad šios orų krizės finansiniai padariniai gali prilygti uragano „Harvey“ 2017 metais padarytą žalą, įvertintą 125 mlrd. dolerių.

Pasak jo, J. Bideno įsake dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo galėtų būti numatyta lėšų vartotojams, gavusiems nepakeliamai dideles sąskaitas už elektrą.

Valstijos ir vietos pareigūnai reikalavo ištirti, kokiu būdu išsivystė ši netikėta elektros energijos krizė.

Minesotoje išrinkta demokratė senatorė Tina Smith paragino inicijuoti federalinį tyrimą. Pasak jos, dujų pirkimo momentinių sandorių kaina iki 100 kartų viršijo įprastą, o komunalinių paslaugų įmonės šias išlaidas be jokių skrupulų perkėlė ant vartotojų pečių.