Apie tai jis parašė vienos iš žinučių, paskelbtų X („Twitter“), komentarų skiltyje.

E. Muskas tvirtina, kad ten tinklas „Starlink“ nebuvo įjungtas, tad ir išjungtas būti negalėjo. Jo teigimu, skubus prašymas užtikrinti „Starlink“ ryšį iki pat Sevastopolio buvo gautas iš Ukrainos valdžios. E. Muskas šio prašymo, tiesa, nepatenkino.

„Buvo akivaizdu, kad ukrainiečiai ketina nuskandinti didžiąją dalį Rusijos flotilės laivų, kurie buvo išmetę inkarą. Jeigu būčiau patenkinęs jų prašymą, „SpaceX“ būtų tapusi tiesiogine rimtų karo veiksmų ir konflikto eskalacijos bendrininke“, – parašė jis.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.