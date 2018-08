Valstybės vadovas taip pat atmetė kalbas apie chaosą Baltuosiuose rūmuose, pavadinęs juos sklandžiai veikiančiu mechanizmu, kuriam keičiamos dalys. Trečiadienį buvo pranešta, kad Baltųjų rūmų patarėjas teisės klausimais Donas McGahnas netrukus paliks savo postą. Paaiškėjo, kad jis yra svarbus liudytojas specialiojo prokuroro Roberto Muellerio atliekamame tyrime dėl Rusijos kišimosi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus. D. McGahnas prisijungs prie ilgos virtinės pareigūnų, kurie jau pasitraukė ar buvo atleisti iš D. Trumpo administracijos. Dienraštis „The New York Times“ pranešė, kad apie būsimą D. McGahno pasitraukimą D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė iš anksto neįspėjęs apie tai paties patarėjo. Anot laikraščio, Ivanka Trump apskundė D. McGahną tėvui, kai „The New York Times“ pranešė, kad jo parodymai R. Muellerio komandai buvo kur kas išsamesni nei galvojo prezidentas ar jo teisininkai. Ketvirtadienį virtinėje tviterio žinučių D. Trumpas pabrėžė, kad Ivanka ir jos vyras Jaredas Kushneris „neturi NIEKO bendra su vadinamuoju D. McGahno „išstūmimu“. „Melagingų Naujienų Žiniasklaida tyčia klaidina!“ – rašė prezidentas tviteryje. „Ji mėgsta vaizduoti chaosą Baltuosiuose rūmuose, nors žino, kad ten nėra chaoso, tai sklandžiai veikiantis mechanizmas, kuriam keičiamos dalys!“ – pridūrė jis. D. McGahnas davė parodymus dėl kelių R. Muellerio tiriamų svarbių epizodų, įskaitant Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktoriaus Jameso Comey atleidimą ir prezidento konfliktą su generaliniu prokuroru Jeffu Sessionsu dėl jo nusišalinimo nuo vadinamojo Rusijos tyrimo. D. Trumpas sakė įpareigojęs savo komandą „visapusiškai bendradarbiauti“ su tyrėjais, nors pats yra ne kartą pavadinęs R. Muellerio tyrimą „suklastota raganų medžiokle“. „Suklastota Rusijos Raganų Medžioklė neturėjo nė menkiausio poveikio mano sprendimui dėl Dono McGahno!“ – tvirtino prezidentas tviteryje. Vėliau ketvirtadienį D. Trumpas pavadino tyrimą „neteisėtu“ – nepaisydamas fakto, kad Teisingumo departamentas tvirtina priešingai. „Laikau tai neteisėtu tyrimu“, – sakė prezidentas naujienų agentūrai „Bloomberg News“. Anot agentūros, D. Trumpas citavo neįvardytus „didžius mokslininkus“, esą tvirtinančius, kad „specialiojo prokuroro apskritai neturėjo būti“. „Pamišėlis“ Dažna aukšto rango pareigūnų kaita Baltuosiuose rūmuose sukuria įspūdį, kad juose šeimininkauja temperamentingas, nepastovaus būdo šeimininkas, nelinkęs taikstytis su kitokia nuomone. Per mažiau nei dvejus metus, kai prezidento poste dirba D. Trumpas, be virtinės kitų pareigūnų, jau pasikeitė du prezidento patarėjai nacionalinio saugumo klausimais, valstybės sekretorius ir Baltųjų rūmų administracijos vadovas. Iš pareigų atleista buvusi Baltųjų rūmų aukšto rango patarėja Omarosa Manigault-Newman šį mėnesį išleido atvirą knygą „Pamišėlis“ (Unhinged), kurioje vaizduoja D. Trumpą kaip rasistą ir melagį, „visiškai neturintį empatijos“. O. Manigault-Newman pirmiausia išgarsėjo kaip D. Trumpo televizijos realybės šou „Mokinys“ (The Apprentice) dalyvė, o vėliau gavo darbą Baltųjų rūmų administracijoje su labai miglotai apibrėžtomis funkcijomis. Pasirodžius knygai, prezidentas išplūdo savo buvusią padėjėją ir išvadino ją „šunimi“, „pamišėle“ ir „sriūbaujančia padugne“. Po šių D. Trumpo pykčio ir pagiežos protrūkių jo artimiausiems patarėjams teko nelengva užduotis paaiškinti visuomenei tokias prezidento žinutes tviteryje. Baltieji rūmai praktiškai neberengia vadinamųjų trumpųjų spaudos konferencijų, kurios beveik kasdien vykdavo dirbant ankstesniems prezidentams, o administracijai tenka nuolat aiškintis dėl į viešumą vis iškylančių skandalingų faktų. Vienas naujausių tokių epizodų – ketvirtadienį dienraštyje „The New York Times“ pasirodęs straipsnis, kuriame tvirtinama, kad D. Trumpas nesėkmingai bandė nusipirkti visą kompromituojančią medžiagą, kurią apie jį per kelis pastaruosius dešimtmečius surinko bulvarinis laikraštis „National Enquirer“. Laikraštis, remdamasis neįvardytais D. Trumpo aplinkos žmonėmis, rašo, kad šį planą prezidentas surezgė su savo advokatu Michaelu Cohenu. Pastarasis prieš 2016 metų prezidento rinkimus sumokėjo už tylą dviem moterims, tvirtinančioms, kad turėjo romanus su D. Trumpu. M. Cohenas šį mėnesį pagal susitarimą su prokurorais teisme pripažino kaltę dėl virtinės kaltinimų, įskaitant ir tai, kad sumokėjo toms moterims. „The New York Times“ teigimu, ketinta eiti dar toliau – nusipirkti visą informaciją, kurią apie D. Trumpą nuo praėjusio amžiaus 9-o dešimtmečio surinko „National Enquirer“ ir patronuojanti bendrovė „American Media“. Visgi, pasak laikraščio, šis planas taip ir nebuvo įgyvendintas. Baltieji rūmai šios informacijos kol kas nekomentavo. D. Trumpas stengiasi pabėgti nuo slegiančios atmosferos Vašingtone vis dažniau vykdamas į rinkimų kampanijos renginius primenančius susitikimus su savo šalininkais, kuriais akivaizdžiai mėgaujasi. Ketvirtadienį jis turėjo vykti į Evansvilį Indianoje dalyvauti, kaip pats sakė, „didžiuliame mitinge“. „Tai bus didis vakaras!“ – parašė jis tviteryje.

