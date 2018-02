Maskva griežtai pasmerkė „karingą“ ir „antirusišką“ naująją JAV branduolinę doktriną, taip pat perspėjo, kad imsis priemonių, būtinų Rusijos saugumui užtikrinti. Penktadienį paskelbtame strateginiame dokumente JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nurodė, kad daugeliu atžvilgių tęs jo pirmtako Baracko Obamos branduolinės ginkluotės politiką, bet Rusijos atžvilgiu pozicija bus agresyvesnė. Branduolinės politikos peržiūros (Nuclear Posture Review) dokumente sakoma, jog Rusiją privalu įtikinti, kad ji turėtų „nepriimtinai brangiai sumokėti“, jeigu grasintų surengti net riboto masto branduolinį puolimą Europoje. „Minėtoje „Peržiūroje“ JAV deklaruojamas pasiruošimas griebtis branduolinių ginklų, kad užkirstų kelią Rusijai panaudoti savąją branduolinę ginkluotę reiškia mėginimą sukelti abejonių mūsų teise į savigyną atremiant agresiją valstybės egzistavimui kritiniais atvejais“, – sakoma šeštadienį paskelbtame Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Susiję straipsniai: JAV dėl Rusijos imasi agresyvesnės politikos Po dviprasmiškos Putino žinios – estų atsakas „Norėtųsi tikėtis, kad Vašingtone vis dėlto suvokiama, kokio aukšto lygio pavojus iškyla tokias doktrinos nuostatas perkeliant į praktinio karinio planavimo sritį“, – perspėjo Rusijos URM. Maskva pridūrė esanti pasiruošusi imtis atsakomųjų priemonių dėl grėsmių, susijusių su naująja JAV doktrina. „Aišku, mums teks atsižvelgti į nuostatas, dabar paleistas į apyvartą Vašingtono, ir imtis priemonių, būtinų mūsų pačių saugumui užtikrinti“, – sakoma ministerijos pareiškime. Rusija taip pat apkaltino Vašingtoną, kad šis elgiasi „veidmainiškai“, skelbdamas apie „suinteresuotumą siekti „stabilių santykių“ su mumis ir viltis konstruktyviai dirbti, kad būtų sumažintos atitinkamos grėsmės“. „Mes savo ruožtu tokiam darbui esame pasiruošę, – pridūrė URM. – Kviečiame Rusiją rimtai ieškoti sprendimų besikaupiančioms problemoms strateginio stabilumo palaikymo srityje.“ Kinija smerkia Kinija sekmadienį sakė „griežtai nepritarianti“ naujai Jungtinių Valstijų branduolinių ginklų doktrinai ir joje pateiktus Pekino ketinimų vertinimus pavadino „beprotiškais spėliojimais“. Nors JAV „Peržiūroje“ daugiausia dėmesio skiriama Rusijai, keli skyriai yra skirti skaidrumo dėl Kinijos branduolinių ginklų stokai. Dokumente sakoma, kad Kinija be pakankamo skaidrumo „dėl jos ketinimų“ įgijo naujų tipų branduolinių pajėgumų, pradedant mobilia tarpžemynine balistine raketa ir baigiant nauju balistinių raketų povandeniniu laivu. Dokumente pateikiami „beprotiški spėliojimai“ dėl Kinijos ketinimų ir išpučiama jos branduolinių pajėgų grėsmė, sakoma Kinijos Gynybos ministerijos atstovo Ren Guoqiango pareiškime. Kinija „tam griežtai nepritaria“, nurodė atstovas. Kinija „visuomet laikė minimalias pagal nacionalinio saugumo poreikius branduolines pajėgas“, sakė Ren Guoqiangas ir pažymėjo, kad JAV turi didžiausią pasaulyje branduolinį arsenalą. „Viliamės, kad Jungtinės Valstijos atsisakys savo Šaltojo karo mentaliteto“, – pridūrė Ren Guoqiangas. Nuo 2012 metų, kai atėjo į valdžią, prezidentas Xi Jinpingas siekia stiprios Kinijos. Pernai spalį jis paragino iki 2050 metų sukurti „pasaulinės klasės“ pajėgas. Kinijos kaimynės nepatikliai stebėjo, kaip Liaudies išvadavimo armija modernizavo savo arsenalą vis rafinuotesne ginkluote ir siekė sukurti veiksmingesnes ir profesionalesnes kovines pajėgas. Jos branduolinio arsenalo modernizavimas sulaukė mažiau dėmesio, iš dalies dėl nedidelio jo dydžio. Stokholmo tarptautinis taikos tyrimų institutas (SIPRI) yra apskaičiavęs, kad Kinija turi tik 270 kovinių galvučių, o JAV jų turi 6,8 tūkstančio. Kinija ilgą laiką tvirtino, kad niekada pirma nepanaudos savo branduolinių ginklų. Kinija „visuomet laikosi principo jokiomis aplinkybėmis pirmai nepanaudoti branduolinių ginklų“ ir „besąlygiškai nenaudos ir negrasins panaudoti branduolinių ginklų prieš tokių ginklų neturinčias valstybes“, sakė Ren Guoqiangas. JAV kariškiai nori peržiūrėti savo branduolinį arsenalą ir sukurti naujų nedidelių branduolinių ginklų, pirmiausia reaguojant į Rusijos pastarųjų metų veiksmus, sakė Pentagonas. Šeštadienį Maskva pasmerkė „karingą“ ir „antirusišką“ naująją JAV branduolinę doktriną, taip pat perspėjo, kad imsis priemonių, būtinų Rusijos saugumui užtikrinti.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.