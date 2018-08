Po JAV sankcijų – pikta Rusijos reakcija

Kremliaus atstovo teigimu, naujos sankcijos yra „visiškai neteisėtos ir pažeidžia tarptautinę teisę“. D. Peskovas dar kartą pakartojo Maskvos poziciją, kad su buvusio rusų šnipo apnuodijimu Britanijoje Rusija neturi nieko bendra. „Negali būti nė kalbos, kad Rusija kaip nors yra susijusi su cheminių ginklų panaudojimu“, – pareiškė jis. Susiję straipsniai: JAV skelbia naujas sankcijas Rusijai: Putinas privalo žinoti, kad netoleruosime mirtinų veiksmų Išgirdę, kad artėja rusų karinės pajėgos, pasileido bėgti: viskas degė Kremliaus atstovas taip pat pridūrė, kad Britanija nepateikė Maskvai jokių įrodymų, kurie pagrįstų jai metamus kaltinimus, ir nereagavo į Rusijos pasiūlymą drauge ištirti tą incidentą. „Jei klausiate mūsų, ar šiuo metu įmanomi vieni ar kiti Vašingtono veiksmai, tai, tikriausiai, pasakysime, kad dabar iš Vašingtono galima tikėtis bet ko“, – žurnalistams sakė D. Peskovas. „Tai itin nenuspėjamas tarptautinių santykių dalyvis“, – pridūrė jis. Vida Press Pasak D. Peskovo, naujosios sankcijos, kurias Vašingtonas nusprendė paskelbti Maskvai dėl buvusio rusų šnipo apnuodijimo nervus paralyžiuojančia medžiaga anksčiau šiemet Didžiojoje Britanijoje, yra nepriimtinos. Vis dėlto, sakė jis, kol kas apie atsakomąsias priemones kalbėti yra pernelyg anksti, nes JAV pareiškimas apie sankcijas buvo nepakankamai konkretus. „Kalbėti apie kokias nors atsakomąsias priemones, kol konkrečiai ir oficialiai nesupratome, apie ką šnekama, žinoma, būtų neteisinga“, – teigė D. Peskovas žurnalistams. Rusijos lyderio atstovas pabrėžė, kad naujos sankcijos Maskvai yra nedraugiškas Vašingtono žingsnis, kuris neprimena konstruktyvios atmosferos, tvyrojusios Helsinkyje, kur liepą susitiko Vladimiras Putinas ir JAV vadovas Donaldas Trumpas. „Žinoma, toks amerikiečių pusės priimtas sprendimas yra absoliučiai nedraugiškas“, – sakė D. Peskovas apie naujas sankcijas Rusijai. „Vargu, ar galima kaip nors tai sieti su ta konstruktyvia – sudėtinga, bet konstruktyvia – atmosfera, tvyrojusia pastarajame abiejų prezidentų susitikime“, – pridūrė Kremliaus atstovas. Vis dėlto Rusija viliasi, kad pavyks sukurti su Vašingtonu konstruktyvius santykius, teigė D. Peskovas. Jungtinės Valstijos trečiadienį pranešė skelbiančios naujas sankcijas Rusijai, kaltindamos Maskvą anksčiau šiais metais Britanijoje panaudojus „letalinę“ nervus paralyžiuojančią medžiagą. Valstybės departamentas nurodė, kad šios sankcijos yra atsakas į nervus paralyžiuojančios kovinės medžiagos „Novičiok“ panaudojimą prieš Britanijos pilietį, buvusį Rusijos šnipą Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją. Skripaliai buvo rasti be sąmonės ant suoliuko šalia vieno prekybos centro Anglijos pietiniame Solsberio mieste kovo 4 dieną. Nustatyta, kad jie buvo apnuodyti kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, Šaltojo karo metais sukurta Sovietų Sąjungoje. Skripalių gyvybė kelias savaites kabėjo ant plauko, tačiau galiausiai jie atsigavo ir buvo išrašyti iš ligoninės. Vladimiras Putinas, Dmitrijus Peskovas © Sputnik / Scanpix K. Kosačiovas: JAV veikia kaip policinė valstybė Vienas aukšto rango Rusijos įstatymų leidėjas ketvirtadienį pasmerkė naujas JAV sankcijas Rusijai dėl buvusio Rusijos šnipo apnuodijimo ir pavadino jas „linčo įstatymu“. Ketvirtadienį Rusijos aukštųjų parlamento rūmų – Federacijos Tarybos – Tarptautinių reikalų komiteto pirmininkas Konstantinas Kosačiovas pareiškė, jog JAV elgiasi kaip „policinė valstybė, gąsdinanti ir kankinanti įtariamąjį, kad gautų įrodymų“. K. Kosačiovas teigė, kad naujos sankcijos – „bausmė už neegzistuojantį nusikaltimą“, prilygstanti „linčo teismui“. Konstantinas Kosačiovas © Sputnik / Scanpix Svarsto galimybę imtis atsakomųjų priemonių Maskva, reaguodama į Vašingtono sprendimą paskelbti jai sankcijas dėl buvusio rusų šnipo apnuodijimo Didžiojoje Britanijoje, gali pritaikyti įstatymą dėl atsakomųjų sankcijų, pareiškė parlamento žemųjų rūmų – Valstybės Dūmos – Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Leonidas Sluckis. „Kalbant apie galimą Rusijos reakciją, tai tradiciškai yra vykdomosios valdžios prerogatyva. Esu tikras, kad taip klostantis situacijai bus duotas adekvatus atsakas. Savo ruožtu įstatymų leidėjai tam parengė visą kompleksą teisinių priemonių, kai pavasario sesijos metu priėmė įstatymą dėl atsakomųjų sankcijų“, – sakė jis žurnalistams ketvirtadienį. „Jungtinės Valstijos pasirengusios pasinaudoti bet kokiu pretekstu Rusijai sulaikyti ir savo interesams agresyviai stumti. Ketinimas įvesti sankcijas dėl Skripalių atvejo iki šiol neturint jokių pateiktų įrodymų yra eilinis aršios rusofobinės isterijos įrodymas“, – sakė L. Sluckis. Anot jo, toks kursas netiesiogiai patvirtina kai kurių ekspertų prielaidas, kad Vašingtonas galėjo būti dėl incidento Solsberyje Londono pradėtos prieš Rusiją nukreiptos provokacijos idėjiniu įkvėpėju. „Įvesdamos sankcijas dėl incidento su Skripaliais Jungtinės Valstijos galutinai pavers visą tarptautinės teisės sistemą absurdo teatru, paversdamos pelenais tokios sampratas kaip „įrodymų bazė“ ir „nekaltumo prezumpcija“, – kalbėjo Dūmos komiteto pirmininkas. Jis išreiškė apgailestavimą, kad Jungtinėse Valstijose lieka vis mažiau protingų ir konstruktyviai nusiteikusių politikų. „Toliau dirbsime su tais, kurie dar nepasidavė kolektyvinei beprotybei, ir bandysime atkurti dialogą“, – sakė L. Sluckis. Tuo tarpu Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas ketvirtadienį pareiškė, kad kol kas apie atsakomąsias priemones kalbėti yra pernelyg anksti, nes JAV pareiškimas apie sankcijas buvo nepakankamai konkretus. „Kalbėti apie kokias nors atsakomąsias priemones, kol konkrečiai ir oficialiai nesupratome, apie ką šnekama, žinoma, būtų neteisinga“, – teigė D. Peskovas žurnalistams. V. Putinas įstatymą dėl atsakomųjų sankcijų pasirašė birželio pradžioje. Įstatymas leidžia valstybės vadovui nutraukti ar pristabdyti tarptautinį bendradarbiavimą su nedraugiškomis užsienio šalimis, taip pat organizacijomis, kurios „tiesiogiai ar netiesiogiai“ yra nedraugiškų užsienio šalių jurisdikcijoje. Organizacijoms, kurios „tiesiogiai ar netiesiogiai“ yra nedraugiškų užsienio šalių jurisdikcijoje, taip pat gali būti uždraustas ar apribotas prekių ar žaliavų įvežimas ir išvežimas. Prezidentas gali uždrausti ar suvaržyti nedraugiškų užsienio šalių jurisdikcijoje esančių organizacijų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose ir privatizacijoje. Paskutinis punktas skelbia, kad prezidentas turi teisę imtis „kitų poveikio priemonių“. Įstatymo nuostatos netaikomos gyvybiškai būtinoms prekėms, kurių analogai negaminami Rusijoje, taip pat asmeniniam naudojimui gyventojų įvežamoms prekėms. Leonidas Sluckis © Sputnik / Scanpix JK premjerė sveikina JAV sankcijas Rusijai Didžiosios Britanijos vyriausybės vadovė Theresa May pasveikino JAV sprendimą paskelbti sankcijas Rusijai dėl nervus paralyžiuojančios kovinės medžiagos „Novičiok“ panaudojimą prieš buvusį rusų šnipą Solsberyje. Th. May biuras Dauningo gatvėje paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, jog šis amerikiečių žingsnis yra „vienareikšmė žinutė Rusijai: į jos provokuojantį, aplaidų elgesį neliks nesureaguota“. Trečiadienį JAV valstybės departamentas pareiškė įvesiantis sankcijas Maskvai, mat buvo nustatyta, kad Rusija panaudojo nervus paralyžiuojančią medžiagą „Novičiok“ prieš Britanijos pilietį, buvusį Rusijos šnipą Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją. Sankcijos turėtų įsigalioti vėliau šį mėnesį. Rusijos ambasada Jungtinėse Valstijose šiuos kaltinimus pavadino „perdėtais“. Netrukus po to, kai įvyko apnuodijimas, Britanija apkaltino Rusiją, paskatindama Vakarų šalis, įskaitant Jungtines Valstijas, išsiųsti dešimtis Rusijos diplomatų. Rusija į tai atsakė analogiškais veiksmais. Theresa May AFP / Scanpix











