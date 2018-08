Mirtininkas susprogdino transporto priemonę prie patikrinimo posto netoli Sirijos sienos esančio Kaimo miesto pakraštyje. Tai vienas paskutinių Irako miestų, dar ne visiškai atkovotų iš IS. Tarp 11 per sprogimą žuvusių žmonių yra penki saugumo pajėgų nariai. Dar 16 žmonių, daugiausia civilių, buvo sužeisti, naujienų agentūrai AFP sakė policijos kapitonas Mahmudas Jassemas. Nepaisant virtinės pralaimėjimų IS tebekelia didelę grėsmę. Grupuotė paskelbė pareiškimą, kad įvykdė šią ataką ir kad per ją žuvo ar buvo sužeista 50 žmonių. Maždaug 340 km nuo Bagdado esantis Kaimas iš IS buvo atkovotas pernai lapkritį. Po mėnesio šalies premjeras Haideras al Abadi paskelbė pergalę prieš džihadistus. Susiję straipsniai: Iš Pentagono vadovo – netikėtas pareiškimas dėl Sirijos Irako aviacija smogė IS taikiniams Sirijoje ir nukovė 28 kovotojus Tačiau vėliau saugumo pajėgos paskelbė apie virtinę kampanijų, kad būtų išstumti užsilikę IS kovotojai, teberengiantys atakas iš retai apgyvendintų rajonų. Irako saugumo tarnybos sakė, kad per trečiadienio ataką panaudota transporto priemonė buvo prikrauta sprogmenų. Mirtininkas pravažiavo pro du kelių postus ir susprogdino mašiną prie trečiojo, saugumo pajėgoms pradėjus šaudyti. Šia naujausia ataka IS norėjo pasiųsti žinią, kad „gali veikti greitai ir smogti, kur panorėjusi“, sakė radikalių islamistų grupuočių ekspertas Hishamas al Hashemi. Pasak jo, džihadistai šį rajoną pasirinko dėl jo strateginės padėties šalia sienos, taip pat todėl, kad ten yra amerikiečių bei prancūzų karių iš tarptautinės koalicijos prieš IS. Ši plati dykuma, besidriekianti abipus Eufrato slėnio miesto Kaimo, yra viena iš pagrindinių džihadistų slėptuvių. Pasak H. al Hashemi, Irake vis dar veikia maždaug 2 tūkst. IS džihadistų, įskaitant maždaug 100 užsieniečių, norinčių „atkeršyti tiems, kas juos išvarė“. Prie sienos Sirijos teritorijoje per prezidentui Basharui al Assadui lojalių pajėgų ir vienos JAV remiamos koalicijos puolimus IS džihadistai buvo išstumti iš daugumos kažkada jų kontroliuotų teritorijų. Praėjusią savaitę paskelbtame garso įraše IS lyderis Abu Bakras al Baghdadi paragino savo sekėjus „neatsisakyti džihado prieš priešą“. Anksčiau jau kelis kartus buvo skelbta, kad A. B. al Baghdadi žuvo. JAV yra pasiūliusios iki 25 mln. dolerių (21,5 mln. eurų) už informaciją, padėsiančią jį sučiupti arba nukauti.

