„Po eterio su Julija Tymošenko Nacionalinės visuomeninės televizijos vadovybė pranešė, kad mus uždaro. Tai yra, kanalas uždaro pačius geriausius reitingus turinčią „UA:Peršyj“ eterio laidą po interviu su opozicijos politiku. Akivaizdu, kad prieš rinkimus valdžiai nereikalinga objektyvi ir nepriklausoma žurnalistika“, – pirmadienį per laidą sakė jos vedėja Tetjana Terechova. Ji pranešė, kad visą laiką, kol buvo rodoma laida, kolektyvui buvo skambinama ir grasinama uždarymu. „Mums grasino uždarymu po eterio su opozicijos politikais. Ilgą laiką sėkmingai priešinomės laidos puolimui. Dabar mes suprantame, kad vienas prieš vieną su valdžia negalės išsilaikyti joks kūrybinis kolektyvas“, – pažymėjo vedėja. Pasak jos, visuomeninė televizija „dangstydamasi lozungais apie laisvių Ukrainoje apsaugą iš tikrųjų diegia griežtą cenzūrą“. „Dobroho ranku, Krajino!“ uždarymas – vienas iš daugelio pavyzdžių visoje Ukrainoje. Bet mūsų nepalauš! Žodžio laisvės negalima išjungti jungikliu“, – pridūrė T. Terechova. Minima laida su J. Tymošenko buvo parodyta liepos 5 dieną. Kaip rodo naujausios apklausos, J. Tymošenko prieš prezidento rinkimus užtikrintai pirmauja pagal populiarumą tarp Ukrainos rinkėjų ir didele persvara lenkia dabartinį šalies vadovą Petro Porošenką. Ukrainos prezidento rinkimai turi įvykti kitų metų kovo 31 dieną.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.