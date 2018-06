„Kaip žinote, dabar sudėtingas Britanijos ir Rusijos santykių laikotarpis. Po atakos Solsberyje mums teko peržiūrėti mūsų santykius su Rusijos vyriausybe, ir tai turėjo tam tikrų pasekmių“, – sakė jis per priėmimą karalienės Elizabeth II gimtadienio proga. L. Bristow priminė, kad vos prieš kelias dienas Sankt Peterburge įvyko priėmimas karalienės gimtadienio garbei ir pridūrė, kad generalinis konsulatas šiame mieste veikė 26 metus. Anot jo, Rusija ir JK iki šiol kūrė ilgalaikius ir abiem pusėms naudingus santykius. „Deja, šis mūsų gyvenimo puslapis artėja į pabaigą. Tai buvo ne mūsų pasirinkimas“, – reziumavo britų diplomatas. Susiję straipsniai: Rusijos diplomatai Britanijoje reikalauja leisti susitikti su Skripaliais Garsus Rusijos advokatas: jei Ukraina neatlaikys, toliau bus užsiimama Lietuva Sergejus Skripalis ir jo duktė Julija kovo 4-ąją buvo rasti netekę sąmonės pietiniame Anglijos mieste Solsberyje. Kovo 12-ąją britų premjerė Theresa May pareiškė parlamente, kad jie buvo apnuodyti nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, sukurta Rusijoje. Maskva tokius kaltinimus paneigė ir priminė, kad Rusija 2017-aisiais sunaikino savo cheminio ginklo atsargas stebint Cheminio ginklo uždraudimo organizacijai (OPCW). Vėliau S. Skripalio ir jo dukros būsena pagerėjo ir jie buvo išrašyti iš ligoninės. J. Skripal, kurį buvo išrašyta anksčiau, balandį, per televiziją transliuotame kreipimesi sakė, jog ateityje norėtų grįžti į Rusiją. Dėl Skripalių bylos 30 šalių išsiuntė iš viso 168 Rusijos diplomatus. Londonas išsiuntė 23 diplomatus, o Rusija atsakė tuo pačiu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.